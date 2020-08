S nalezením mimozemšťanů by nám mohl pomoct Měsíc. Badatelé ho využívají jako obří zrcadlo

Astronomové pátrající po obyvatelných exoplanetách vytáhli z rukávu nový trik. Ten spočívá ve využití naší přirozené družice coby gigantického zrcadla.

Vědci NASA a ESA pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu zachytili světlo, které prošlo zemskou atmosférou a následně se odrazilo od Měsíce. Díky tomu budou moct na vzdálených exoplanetách hledat ty stejné chemické signatury, které identifikují při studiu tohoto odrazu.

Termín „Earth-like exoplanet“ se obvykle vztahuje na světy, které jsou skalnaté, mají přibližně stejnou velikost jako Země a panují na nich teploty vhodné pro život. Zjistit například to, zda mají i atmosféru, je však už mnohem obtížnější.

„Jedním z hlavních cílů NASA je identifikovat planety, které by mohly podporovat život,“ uvedl v tiskové zprávě badatel Allison Youngblood. „Ale jak bychom obyvatelnou či neobydlenou planetu poznali, kdybychom ji viděli?“

Právě výše citovaná otázka je důvodem, proč zahraniční média Youngbloodovu studii – která byla ve čtvrtek publikována v The Astronomical Journal – označují za významnou.

V rámci tohoto konkrétního výzkumu bylo měřeno množství ozonu v zemské atmosféře. Pokud by byla tatáž chemická signatura zjištěna na nějaké exoplanetě, naznačovalo by to, že její atmosféra může být bohatá na kyslík a blokovat UV záření, stejně jako ta naše.