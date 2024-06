S odstraňováním ruských min na Ukrajině pomáhá AI. Doporučuje místa k odminování

Již více než dva roky probíhá ruská invaze na Ukrajinu. Během nich umístili Rusové na ukrajinském území tolik min, že by jejich odstranění při použití konvenčních technologií trvalo až 700 let. V rámci snahy o co nejrychlejší odminování proto ukrajinská armáda využívá umělou inteligenci, která dokáže určit nejdůležitější oblasti pro odstranění min. Podrobnosti přináší magazín New Scientist.

Podle odhadů může být na Ukrajině zaminováno až 144 000 čtverečních kilometrů. Model umělé inteligence analyzuje různé druhy dat, jako jsou satelitní snímky, informace o vlastnictví půdy a údaje od místních obyvatel, a na jejich základě prioritizuje regiony, kde je odminování nejvíce potřeba.

Model AI vybírá oblasti k odminování

Model bere v úvahu a analyzuje obrovské množství dat, včetně záznamů o vlastnictví nemovitostí, zemědělských map, údajů o úrodnosti půdy, vojenských záznamů o dopadech bomb a granátů, satelitních snímků a rozhovorů s místními obyvateli a vojáky.

Zahrnuty jsou i modely klimatických změn a údaje o hustotě populace získané z dat od mobilních operátorů. Umělá inteligence pak zvažuje faktory jako bezpečnost civilistů a potenciální ekonomické přínosy, aby určila důležitost určitého území a naléhavost jeho odminování.

Náměstek ministra hospodářství Ukrajiny Ihor Bezkaravainyi zdůrazňuje důležitost zemědělství, které je klíčové nejen z hlediska hospodářské situace (Ukrajina byla před válkou významným vývozcem potravin), ale také pro zajištění obživy obyvatel. Může se tak zdát jako rozumné upřednostnit zemědělskou půdu, ale ve skutečnosti to není tak jednoduché.

Různé typy min a granátů totiž za sebou zanechávají různou míru znečištění, proto se doba nutná k jejich odstranění liší. Krátery, které vznikají po explozích, navíc rozmetávají úrodné horní vrstvy půdy, což krátkodobě narušuje její schopnost produkovat plodiny. Umělá inteligence proto používá satelitní snímky k detekci kráterů a zohledňuje faktory jako znečištění a úrodnost půdy.

Pomáhají i drony

Po identifikaci klíčových oblastí následují intenzivní průzkumy pomocí dronů, které dokážou prohledat až 3 hektary za hodinu. Drony vybavené radary a magnetometry dokážou přesně lokalizovat některé typy min, nicméně situaci na některých místech komplikuje vysoká vegetace, jako je kukuřice nebo slunečnice.

Výběr lokalit také ovlivňují požadavky armády. Kromě obnovy zemědělské půdy pro budoucí využití je totiž nutné vytvářet bezpečné koridory pro postup vojsk, ale zároveň ponechávat některé oblasti zaminované jako ochrannou zónu. Výstupy umělé inteligence jsou tedy vždy brány jen jako doporučení, nikoliv přesné a definitivní pokyny.

Každopádně umělá inteligence hraje v procesu odminování Ukrajiny klíčovou roli. Díky své schopnosti analyzovat obrovské množství dat a následně na jejich základě identifikovat prioritní oblasti přispívá k rychlejšímu a efektivnějšímu čištění zaminovaných území.

AI pomáhá zaměřit úsilí na nejdůležitější lokality, čímž zvyšuje bezpečnost civilistů a podporuje ekonomickou obnovu země, zejména v oblasti zemědělství. I když její doporučení nejsou jediným vodítkem, přináší významné zlepšení v plánování a realizaci odminovacích operací.