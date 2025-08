S údajnými 200 podvědomými rozhodnutími o jídle každý den to asi není tak horké. Vědci rozcupovali americkou studii

Při zdravotní osvětě sehrávají čísla klíčovou roli. Usnadňují nám orientaci ve složitých problémech, pomáhají nám při stanovení osobních cílů a dodávají nám motivaci. Většina lidí ví, že by měli mít tělesnou teplotu 36,8 °C, krevní tlak 120 na 80 a body mass index pod 25.

Jenže podobná číselná vodítka nejsou vždycky vědecky ověřená. V poslední době se například hodně diskutuje o tom, zda člověk opravdu potřebuje k výraznému zlepšení zdraví denně nachodit aspoň 10 000 kroků. Podobně podrobil tým vedený Ralphem Hertwigem z Institutu Maxe Plancka pro lidský rozvoj kritice tvrzení, že se lidé denně rozhodují více než 200× o jídle. Jejich závěry zveřejnil vědecký časopis Appetite.

„Toto číslo nabízí naprosto zkreslený obraz o tom, jak lidé rozhodují o příjmu potravy a jakou nad ním mají kontrolu,“ říká členka výzkumného týmu Maria Almudena Claassenová.

K závěru, že denně činíme víc než 200 rozhodnutí o jídle, došli američtí vědci Brian Wansink a Jeffery Sobal v roce 2007 ve studii publikované ve vědeckém časopise Environment and Behavior. Získali pro ni celkem 139 dobrovolníků a ty požádali o odhad, kolikrát se za den rozhodují ohledně jídla a pití. Účastníci pokusu uváděli v průměr 14,4 rozhodnutí za den. Potom měli dobrovolníci odhadnout počet rozhodnutí typu „kdy“, „co“, „kolik“, „kde“ a „s kým“, jež učinili pro jedno běžné denní jídlo. Tento odhad pak Wansink a Sobal vynásobili počtem jídel a nápojů, jež dobrovolníci denně zkonzumovali, a došli k průměru 226,7 rozhodnutí o jídle denně. Podle Wansinka a Sobala lze rozdíl 212,3 rozhodnutí přičíst na vrub podvědomému rozhodování, které si neuvědomujeme.

Podvědomí nebo subaditivní efekt

Hertwig a jeho spolupracovníci z Institutu Maxe Plancka závěry o dvou stovkách rozhodování o jídle zpochybňují. Podle nich lze rozdíl mezi oběma odhady počtů rozhodnutí vysvětlit tak zvaným subaditivitním efektem. Ten vzniká v důsledku tendence lidí k vyšším odhadům, když jsou požádáni, aby samostatně hodnotili více specifických aspektů obecného problému. Vysoký počet „podvědomých“ rozhodnutí o jídle není podložen fakty a je evidentně mnohonásobně nadhodnocen. Vědci proto před tvrzením o 200 rozhodováních o jídle varují.

„Tak vysoké číslo může navodit dojem, že za svá rozhodnutí nejsme zodpovědní, protože se odehrávají hluboko v našem podvědomí,“ říká Maria Almudena Claassenová. „Takhle zjednodušená sdělení zastírají skutečnost, že lidé jsou schopni se naprosto vědomě a informovaně rozhodovat o tom, co budou jíst.“

Wansink byl ve své době hvězdou výzkumu v oblasti stravování a marketingu. Osudným se mu stal „neortodoxní“ přístup k hodnocení dat z experimentů. Řada jeho studií byla stažena, protože jejich závěry nebyly solidně podloženy. Studie z časopisu Environment and Behavior roku 2007 však tuhle „čistku“ přežila. TO však neznamená, že jsou její závěry správné.

Chyby studie o 200 podvědomých rozhodnutích

Za jednu ze zásadních chyb studie Wansinka a Sobala považují Hertwig a spol. skutečnost, že rozhodování o jídle nezkoumá v konkrétních situacích a v kontextu okolností. Dobrovolníci by měli odpovídat na otázky, co jedli, kolik toho snědli a kdy. Měli by také uvádět, čemu se při jídle cíleně vyhnuli. Vybral si dobrovolník zeleninový salát nebo pizzu? Anebo jídlo úplně vynechal? Důležité je dát volbu do kontextu s cíli člověka. Snaží se zhubnout? Pak je důležité, jestli si dal k večeři salát místo těstovin. Jde mu především o ekologickou udržitelnost? Pak je klíčové jeho rozhodování mezi vegetariánským jídlem a pokrmem z masa.

Pokud mají vědci postihnout rozhodování lidí v celé jejich komplikovanosti, pak nemohou vycházet jen z dotazníků vyplněných dobrovolníky. Je třeba účastníky pokusu při rozhodování přímo sledovat a využít k tomu třeba i digitální techniku. Nelze spoléhat na to, co si dobrovolníci dodatečně vybaví, ale je dobré, aby si během experimentu dělali průběžně poznámky o tom, co a kdy snědli, kolik toho bylo, a navíc by měli uvést i důvod, proč se pro dané jídlo rozhodli. Hertwig a spol. také doporučují porovnávat rozhodování lidí z různých kulturních prostředí.

Nejde to? Tak se „postrčte“!

„Magická čísla, jako je údajných 200 rozhodnutí o jídle, nám moc neříkají o psychologii stravovacích rozhodnutí. Zvláště když se pak ukáže, že tato čísla jsou sama o sobě zkreslená,“ říká Ralph Hertwig. „Abychom porozuměli stravovacímu chování lidí, musíme pochopit, jak přesně se rozhodují a co je přitom ovlivňuje.“

Pochopení rozhodovacích procesů není důležité jen pro vědce. Mnohem větší dopad má Wansinkova mylná interpretace dat na ty, kteří se snaží o zdravý životní styl. Pokud by měl Wansink pravdu a o jídle jsme se denně rozhodovali více než 200krát zcela podvědomě, pak by ani nemělo cenu se s životosprávou trápit. Jenže to by byl fatální omyl.

Hertwig doporučuje jako jednu z užitečných strategií něco, čemu říká sebepostrčení. To znamená, že člověk si sám o své vůli mění prostředí kolem sebe tak, aby pro něj byla správná volba jídla co nejjednodušší a nesprávnou volbu si zkomplikoval. Může to znít složitě, ale nejde o nic jiného, než že si třeba mrkev připraví tak, aby ji měl po ruce, ale sladkosti uklidí z dohledu, nebo je doma pro jistotu vůbec nemá.