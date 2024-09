Sám řadí, sám brzdí. Nový motor Bosch CX vypadá stejně jako dřív, ale uvnitř je nespočet vylepšení

Na první pohled trochu nuda. Ale opravdu jen na ten první... Nový motor pro elektrokola se jmenuje Bosch Performance Line CX, stejně jako ten loňský. Vypadá skoro stejně jako ten loňský. I základní parametry jsou stejné: točivý moment 85 Nm, maximálním výkon 600 W a až 340% podpora. Tahle kombinace podle Bosche zajišťuje ideální rovnováhu mezi výkonem, dynamikou, účinností, dojezdem a opotřebením. Až když se ponoříte trochu hlouběji, začnete odhalovat novinky…



Vlevo nová, vpravo minulá generace.

Chcete tu novou? Shánějte se po typovém označení motoru BDU384Y.

eShift

Nejviditelnější a nejvýznamnější novinka paradoxně není úplně nová, protože ji Bosch představil už začátkem léta na veletrhu Eurobike, a není exkluzivní pro nový motor. eShift je automatické přehazování a funguje jako automatická převodovka v autě.

Když to zjednoduším, systém pracuje se třemi proměnnými:

kadence šlapání – tuto hodnotu si zvolí jezdec, dá se měnit i během jízdy na palubním počítači systém sleduje rychlost jízdy …a podle toho volí převodový stupeň

Algoritmy na pozadí jsou pochopitelně složitější, ve hře jsou rozsahy kadence a rychlosti, časové prodlevy – to aby přehazovačka neřadila zmatečně, ale chovala se kultivovaně.

Testovali jsme na celoodpružených horských kolech, což je pro Bosch výkladní skříň technologií, ale jako ideální nasazení vidím městská kola, nebo obecně kola pro nenáročné jezdce na cyklostezky, silnice, maximálně do lehkého plynulého terénu. Takovému jezdci prostě zcela zmizí starosti o přehazování.

Na horském kole je to složitější. Na testovací vyjížďce jsme prvně projeli cyklostezky, několik vesnic a nakonec polní cesty a eShift se choval přesně podle představ – kultivovaně, předvídatelně, dělal přesně to, co dělat měl. Když jsme dojeli k technicky náročnému trailu, najednou bylo všechno jinak. Počítač uvnitř motoru nevidí, co je před vámi, nepřipraví vám lehký převod, abyste překonali skalku, nepřipraví vám těžký převod, abyste se v klesání rozjeli do protikopce, tyhle informace zkrátka nemá jak získat. ALE!



…ale řešení je naštěstí jednoduché. Na modulu s řadicími páčkami je také tlačítko, kterým se přepnete do manuálního režimu a už řadíte tak, jak jste chcete vy. Skvělé!

Vyjedete z trailu na cestu, stisknete stejné tlačítko a jste zpátky na automatu. A je tu i „něco mezi“. Když v automatickém režimu stisknete některou z páček přehazovačky, na 4 sekundy přehlasujete algoritmus, což je dostatek času, abyste vyřešili překážku, která je před vámi.



Abyste získali eShift, musíte mít všechny kompatibilní komponenty – motor, přehazovačku, ovladač a palubní displej (nebo mobilní aplikaci). Bosch zatím podporuje vybrané přehazovačky značky TRP a kupodivu i konkurenční Shimano.

Tři poznatky závěrem:

V okamžiku řazení eShift na zlomek sekundy sníží tah motoru, takže je přehazování plynulé, nehlučné a sníží se tím opotřebení materiálu na řetězu a ozubených kolech.

Elektronické přehazovačky na nemotorových kolech mají vlastní baterie. Na elektrokole je vše napájené z velké trakční baterie, takže jakmile vám v terénu dojde šťáva, ani si nepřehodíte.

eShift je kompatibilní i se staršími motory Bosch, jen musí být součástí Smart Systemu. Necháte si namontovat přehazovačku kompatibilní s eShift, ovladač a už jezdíte na automat.

Nová armáda senzorů

Bosch v novém CX zapracoval na senzorech – u těch původních zvedl přesnost, třeba čidla kadence a točivého momentu teď měří tisíckrát za sekundu. Zcela nové jsou inerciální senzory (IMU), které měří zrychlení a otáčení kola v šesti osách, rozpoznají úhly sklonu celého kola a otřesy přicházející od terénu.



Claus Fleischer, CEO společnosti Bosch eBike Systems, vysvětluje výhody nového motoru Performance Line CX.

Díky tomu má řídící jednotka mnohem více informací a například je schopná určit, že eMTB zrovna strmě stoupá náročným terénem, čemuž uzpůsobí parametry jízdy. Motor se díky tomu chová kultivovaněji, přesněji kopíruje povely, které jezdec vysílá do pedálů.

Smart walk assist, Hill Hold a Hill Start Assist

A hned pojďme na praktické využité nových senzorů. Už starší motory Bosch mají režim Walk Assist, který pomalu otáčí zadním kolem, takže můžete vedle kola jít do opravdu prudkého kopce, aniž byste jej museli tlačit (což by s těžkým elektrokolem opravdu nebylo příjemné).

Jenže starý Walk Assist je jednoduchý – dokud držíte button, kolo jede konstantní rychlostí. Nový asistent má informace o tom, jak prudký a hrbolatý ten kopec je, takže čím náročnější terén, tím pomaleji jede.

Když pustíte tlačítko, Walk Assist přestane točit zadním kolem, ale na deset sekund jej zablokuje, aby kolo nemělo tendenci sjíždět zpátky dolů. Jezdec má čas obejít kolo, aby se vyhnul skalce, nebo se vyhoupnul do sedla. Tahle funkce se jmenuje Hill Hold a mají ji i starší motory Bosch.

Nový je Hill Assist, který usnadní opětovný rozjezd proti kopci – ten moment, kdy potřebujete dát nohy na pedály a začít šlapat. Typicky když jste v režimu Turbo (maximální přípomoc motoru), může to být docela dramatická situace – zadní kolo může začít hrabat, nebo se bicykl zvedá na zadní kolo. Stačí ťuknout nohou do pedálu, počítač díky jemným senzorům pozná, že chcete pokračovat v jízdě, aktivuje Hill Assist a kolo se plynule a pomaličku rozjede proti kopci, jezdec v klidu začne šlapat. Bosch si dal na vyjížďce hodně záležet, aby nám tuhle funkci předvedl a mohu potvrdit, že to funguje skvěle.

Nové baterie

Dosud Bosch k motorům CX nabízel baterie o kapacitě 625 a 750 Wh, nová dvojice má 600 a 800 Wh. Starší se liší délkou, nové jsou stejně dlouhé a liší se šířkou, což je informace důležitá spíše pro konstruktéry kol. Pro nás uživatele je důležité použití nových článků, které u většího akumulátoru znamenají plus 50 Wh na kapacitě, minus 500 gramů na hmotnosti, a ve výsledku plus 20 % na hustotě uložené energie (205 Wh/kg).



Minulá generace je černá, nová má hliníkový plášť bez laku.

ABS Pro

V létě 2022 společnost Bosch představila ABS pro elektrokola. Nebyla to první generace, ale pokrok technologie proti té předchozí a minimalizace naznačovaly, že teprve teď to dává smysl.

Se systémem jsme jezdili a brzy bylo jasné, že je skvělý pro méně zkušené jezdce a smysl dává zejména ve městě. I v terénu měl své výhody, ale zkušený jezdec přece jen dokázal vyhodnotit podmínky lépe než software.

Dnes jsme o dva roky dále, Bosch představuje eBike ABS Pro a ten už je vyvinutý speciálně pro jízdu po trailu a v režimu Race dokonce pro závody. Že to funguje, ukazuje Bosch na spolupráci s profesionálními závodními týmy ve světové sérii XC a Enduro.



Kolo osazené ABS poznáte podle děrovaného prstence uvnitř brzdového kotouče. Vidět je také jednutka uvnitř odpružené vidlice.

Zajímavé je, s kolika vlastnostmi systém ABS pracuje. Není to o tom, že by pro závodní kola byl nastavený na větší či menší přípomoc s bržděním – řeší se tu stabilita předního kola při brždění, schopnost detekovat vlastnosti terénu a jeho kluzkost, rychlost odezvy na stisknutí brzdové páčky, doba, po kterou je schopné ABS fungovat a konečně kontrola zvedání zadního kola.

Je zřejmé, že pro městské kolo cestou na nákup jsou jiné požadavky než při ostré jízdě z rozbahněného kopce. Právě v tom je softwarová alchymie a Bosch tvrdí, že nový eBike ABS Pro pomůže i těm nejzkušenějším ke kratší brzdné dráze, tedy rychlejší jízdě a v neposlední řadě sníží riziko pádu.

I s touto novinkou jsem se svezl, ale musím přiznat, že nejsem schopný popsat rozdíl – jednak na to nebyly vhodné podmínky, ale také chybělo přímé srovnání s minulou generací. Snad jen jeden postřeh – dva roky staré ABS se za každou cenu snažilo držet zadní kolo a zemi. Ale při závodě občas zadní kolo zvednout potřebujete – typicky v těsné zatáčce trailu, který cikcak traverzuje dolů prudkým svahem. ABS Pro tohle umí – přijedete do serpentýny, postavíte se na přední kolo, hodíte zadní částí kola do strany a pokračujete dál. Další dojmy přidáme později při redakčním testu novinek.

Systém Bosch eBike ABS Pro je kompatibilní s kotoučovými brzdami MT7 od společnosti Magura a DH-R EVO od společnosti TRP, nelze jím kolo vybavit dodatečně a je k dispozici pouze pro elektrokola s Chytrým Systémem. První elektrokola s novým systémem ABS Pro by měla být k dostání u specializovaných prodejců od konce roku 2024.

Další novinky

Lepší chlazení. To v praxi znamená, že nový CX déle udrží plný výkon. Dobře je to vidět na následujícím grafu.



Anonymních konkurentů si moc nevšímejte, ale srovnání s předchozí generací je zajímavé. Nový motor zkrátka „vadne“ pomaleji.

Dva šrouby. Starší CX drží v rámu na třech šroubech, nový CX na dvou. Navíc má uchycení stejné parametry jako u menšího motoru SX, což není až tak zásadní informace pro koncového zákazníka, ale pro výrobce kol ano – nemusí mít pro každý z motorů jiný rám, mohou je vestavět do stejného kola.

Starší CX drží v rámu na třech šroubech, nový CX na dvou. Navíc má uchycení stejné parametry jako u menšího motoru SX, což není až tak zásadní informace pro koncového zákazníka, ale pro výrobce kol ano – nemusí mít pro každý z motorů jiný rám, mohou je vestavět do stejného kola. Tišší provoz. Neměl jsem přímé srovnání, takže se v tomto případě musíme spolehnout na tvrzení výrobce, že je motor tišší při jízdě do kopce a hlavně na volnoběh z kopce – nový motor totiž odpojí vnější pohon (řetěz, převodník, kazeta) od vnitřního pohonu (volnoběžka, převodovka, motor). V praxi to má i tu výhodu, že snadno namažete řetěz – bez velkého odporu za něj můžete tahat a posouvat jej (u staršího CX to je výrazně těžší). Zpět k hluku – za sebe mohu říct, že už předchozí CX byl příjemně tichý a každý ubraný decibel je jen k dobru věci.

Neměl jsem přímé srovnání, takže se v tomto případě musíme spolehnout na tvrzení výrobce, že je motor tišší při jízdě do kopce a hlavně na volnoběh z kopce – nový motor totiž odpojí vnější pohon (řetěz, převodník, kazeta) od vnitřního pohonu (volnoběžka, převodovka, motor). V praxi to má i tu výhodu, že snadno namažete řetěz – bez velkého odporu za něj můžete tahat a posouvat jej (u staršího CX to je výrazně těžší). Zpět k hluku – za sebe mohu říct, že už předchozí CX byl příjemně tichý a každý ubraný decibel je jen k dobru věci. Purion 400. Nový maličký 1,6" displej se instaluje na řídítka k představci, kde je dobře chráněný pro případ havárie. Opět spolupracuje se Smart Systemem, takže si jej můžete dokoupit i na starší kola.



Mapu si na něm neprohlédnete, ale základní nastavení kola a zobrazení stavových informací zvládne. Je lehký, malý a dobře chráněný proti poškození.

Rychlonabíjení. Nabití staršího 750Wh akumulátoru trvá nějaké čtyři pět hodin, nový 800Wh to s rychlonabíječkou zvládne 2,5× rychleji. Jen si ji musíte přikoupit samostatně.