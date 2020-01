Samsung chce na CES 2020 představit „umělého člověka“. Co se skrývá za tajemným projektem NEON?

Společnost Samsung hodlá na letošním ročníku veletrhu Consumer Electronics Show (CES), který začíná 7. ledna, představit „umělého člověka“ zvaného NEON. Na oficiálních webových stránkách zatím najdete jen odpočítávání, ale několik málo informací již na veřejnost prosáklo.

Postaral se o to především britsko-indický režisér a herec Shekhar Kapur. Ten je podle všeho do projektu nějakým způsobem zapojen, neboť o něm v poslední době často píše na sociálních sítích.

„Konečně umělá (sic) inteligence, která vás donutí přemýšlet o tom, kdo z vás je skutečný,“ uvedl v jednom z tweetů jimiž se snaží návštěvníky CES nalákat k návštěvě NEON koutku.

Samotný Samsung zatím prozradil pouze tolik, že NEON nijak nesouvisí s jejich Bixbym – tedy digitálním asistentem, který rovněž využívá umělou inteligenci.

What SiFi movies have just started exploring, the Indian born scientist @pranavmistry is bringing soon to your home. An Artificial Intelligence being as your best friend? Come see us at #CES2020 at the #NEON corner. @neondotlife https://t.co/z1fPDfUtZl