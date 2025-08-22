Samsung v Berlíně představí robotický vysavač, který se chová jako bezpečnostní kamera a používá blockchain

Samsung představí na zářijovém na veletrhu IFA nový robotický vysavač Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. Na první pohled se může zdát, že jde jen o dalšího pomocníka v boji proti prachu a nečistotám, tento model ale přidává nečekanou funkci: stává se aktivní součástí zabezpečení domácnosti, což je v této kategorii spotřebičů poměrně neobvyklé. Ale pěkně popořadě.
Jak napovídá slovo „steam“ v názvu, jednou z hlavních vychytávek je pára. Tu ovšem nepoužívá přímo k čištění podlah, ale dezinfikuje jí své mopovací textilie, což zajišťuje vyšší úroveň hygieny. Výrobce uvádí, že sanitace mopovací hlavice ničí až 99,999 % běžných bakterií.
Vysavač, který hlídá domácnost
O navigaci se stará AI, která rozpoznává širokou škálu předmětů od nábytku přes kabely a misky až po zvířecí exkrementy. Díky tomu se stroj efektivně vyhýbá překážkám a přizpůsobuje úklid konkrétnímu prostředí.
Srdcem bezpečnostních funkcí je integrovaná kamera, která neslouží jen k navigaci přístroje v rámci domácnosti. Prostřednictvím aplikace SmartThings umožňuje majiteli na dálku sledovat, co se děje doma. Samsung doplňuje tuto možnost o detekci pohybu a upozornění na nezvyklé situace.
K tomu, aby bylo možné využívat bezpečnostní funkce, bude pochopitelně nutné připojit přístroj k Wi-Fi a mít účet Samsung.
Používá blockchain k zabezpečení
Robotický vysavač navíc jako úplně první domácí spotřebič značky přichází s technologií Knox Vault. Jde v podstatě o běžný kryptočip po vzoru TPM z počítačů i menších zařízení, který funguje jako trezor pro hesla a další ověřovací klíče.
Další zajímavostí je Knox Matrix Trust Chain, který využívá blockchain k tomu, aby v reálném čase sledoval bezpečnostní stav propojených zařízení. Jinými slovy, pokud některý přístroj vykazuje podezřelé chování, ostatní o tom vědí. Tím se chytrá domácnost stává pevností, kde jednotlivé prvky hlídají nejen sebe, ale i své „sousedy“.
Celý koncept zapadá do širší strategie Samsungu, jenž letos už dříve uvedl podobně zabezpečenou chladničku a pračku. Směřování je zřejmé: domácí spotřebiče už nejsou jen o výkonu a designu, ale i o ochraně dat.