Živě Premium
Samsung v Berlíně představí robotický vysavač, který se chová jako bezpečnostní kamera a používá blockchain | Zdroj: Samsung

Zdroj: Samsung

Samsung v Berlíně představí robotický vysavač, který se chová jako bezpečnostní kamera a používá blockchain

Karel Kilián
22. srpna 2025
  • Vysavače už jen nevysávají, ale i hlídají
  • Ten od Samsungu má kameru a může sledovat podezřelý pohyb
  • Chlubí se, že zároveň pohlídá ostatní chytré krabičky od Samsungu

Samsung představí na zářijovém na veletrhu IFA nový robotický vysavač Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. Na první pohled se může zdát, že jde jen o dalšího pomocníka v boji proti prachu a nečistotám, tento model ale přidává nečekanou funkci: stává se aktivní součástí zabezpečení domácnosti, což je v této kategorii spotřebičů poměrně neobvyklé. Ale pěkně popořadě.

Jak napovídá slovo „steam“ v názvu, jednou z hlavních vychytávek je pára. Tu ovšem nepoužívá přímo k čištění podlah, ale dezinfikuje jí své mopovací textilie, což zajišťuje vyšší úroveň hygieny. Výrobce uvádí, že sanitace mopovací hlavice ničí až 99,999 % běžných bakterií.

Vysavač, který hlídá domácnost

O navigaci se stará AI, která rozpoznává širokou škálu předmětů od nábytku přes kabely a misky až po zvířecí exkrementy. Díky tomu se stroj efektivně vyhýbá překážkám a přizpůsobuje úklid konkrétnímu prostředí.

Srdcem bezpečnostních funkcí je integrovaná kamera, která neslouží jen k navigaci přístroje v rámci domácnosti. Prostřednictvím aplikace SmartThings umožňuje majiteli na dálku sledovat, co se děje doma. Samsung doplňuje tuto možnost o detekci pohybu a upozornění na nezvyklé situace.

K tomu, aby bylo možné využívat bezpečnostní funkce, bude pochopitelně nutné připojit přístroj k Wi-Fi a mít účet Samsung.

Používá blockchain k zabezpečení

Robotický vysavač navíc jako úplně první domácí spotřebič značky přichází s technologií Knox Vault. Jde v podstatě o běžný kryptočip po vzoru TPM z počítačů i menších zařízení, který funguje jako trezor pro hesla a další ověřovací klíče.

Další zajímavostí je Knox Matrix Trust Chain, který využívá blockchain k tomu, aby v reálném čase sledoval bezpečnostní stav propojených zařízení. Jinými slovy, pokud některý přístroj vykazuje podezřelé chování, ostatní o tom vědí. Tím se chytrá domácnost stává pevností, kde jednotlivé prvky hlídají nejen sebe, ale i své „sousedy“.

Celý koncept zapadá do širší strategie Samsungu, jenž letos už dříve uvedl podobně zabezpečenou chladničku a pračku. Směřování je zřejmé: domácí spotřebiče už nejsou jen o výkonu a designu, ale i o ochraně dat.

Zdroje a další informace: Samsung, Sam Mobile, Android Headlines, GizmoChina
Zahájit diskuzi

Určitě si přečtěte

Články odjinud