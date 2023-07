Satelit Aeolus se během několika týdnů (snad řízeně) zřítí na Zemi. Je velký jako osobní auto

Družice Aeolus obíhá kolem naší planety ve výšce okolo 320 kilometrů už pět let, ale nyní je její palivo téměř vyčerpáno a gravitace, zemská atmosféra a sluneční aktivita ji táhnou zpět dolů. Podle Evropské vesmírné agentury (ESA) se nefunkční kosmická loď o velikosti malého osobního auta během několika týdnů zřítí na Zemi, informuje web Sky.

ESA uvádí, že satelitu Aeolus, vážícímu 1,3 tuny, dochází palivo a denně klesá o přibližně jeden kilometr, přičemž postupně zrychluje. Přestože většina družice shoří v atmosféře, očekává se, že část úlomků dopadne na povrch planety – pravděpodobně koncem července nebo začátkem srpna.

Přesný termín zatím neznáme

Předpovědi se s přibývajícími dny zpřesňují, nicméně zatím je obtížné říci, kdy přesně Aeolus vstoupí do zemské atmosféry. Hodně v tomto směru záleží na sluneční aktivitě. Při prvním manévru svého druhu vesmírná agentura spotřebuje zbývající palivo ve snaze bezpečně nasměrovat sondu k odlehlé části planety.

Sonda Aeolus již pět let obíhá planetu ve výšce 320 kilometrů. Jejím úkolem bylo sledování větru v atmosféře za účelem zlepšení přesnosti předpovědí počasí. Družice nese přístroj Aladin, který využívá zcela nový přístup k měření větrných proudů – ve své době se jednalo o první přístroj svého druhu.

Přístroj na palubě se skládá z výkonného laseru, velkého teleskopu a velmi citlivého přijímače. Vysílá krátké a silné pulsy ultrafialového světla s pomocí laseru, které vykreslují vertikální profily světových větrných proudů v nejnižších 30 kilometrech atmosféry.

Ačkoli byla sonda Aeolus navržena jako testovací mise a k demonstraci nové technologie, byla natolik úspěšná, že po většinu svého života na oběžné dráze poskytovala údaje předním evropským meteorologickým centrům, čímž významně zlepšila globální předpovědi počasí. Aeolus tak překonal veškerá očekávání.

Měla spadnou sama, teď ji budou řídit

Zásadní skutečností je, že družice Aeolus nebyla původně navržena pro řízený návrat do atmosféry, takže za normálních okolností by během několika měsíců přirozeně spadla zpět na Zemi. ESA však jde nad rámec a pokouší se o řízený návrat – první svého druhu.

Jakmile dosáhne výšky 280 kilometrů, řídicí středisko v Německu ji během několika dní provede řadu manévrů, aby se dostala na oběžnou dráhu ve výšce 150 kilometrů. Poslední změna trajektorie by ji pak měla nasměrovat k pádu do oceánu, daleko od pevniny.

Vedoucí kanceláře ESA pro kosmický odpad Tim Flohrer k tomu řekl: „Tento pokus o asistovaný návrat do atmosféry přesahuje bezpečnostní předpisy pro misi, která byla naplánována a navržena koncem 90. let. Pokud vše půjde podle plánu, bude konec Aeolusu v souladu se současnými bezpečnostními předpisy pro dnes projektované mise.“

První pokus o asistovaný návrat do atmosféry vytváří nový precedens pro mise, které v době svého návrhu pod tyto předpisy nespadaly, ale mohly by je zpětně dodržovat. V současné době jsou mise navrhovány podle předpisů, které vyžadují, aby na konci svého života na oběžné dráze buď zcela shořely, nebo se podrobily řízenému návratu do atmosféry.