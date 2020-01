Satelit Prox-1 s „terminátorskou“ páskou uspěl v testu úklidu vesmírného odpadu

V červnu 2019 vynesla těžká nosná raketa Falcon Heavy společnost SpaceX do vesmíru náklad 24 velkých i malých satelitů. Byl mezi nimi i 70kilogramový satelit Prox-1, který postavil tým amerického institutu Georgia Institute of Technology. Krátce po umístění na oběžnou dráhu Prox-1 úspěšně vypustil solární plachtu LightSail 2. Tím ale ještě neřekl své poslední slovo.

Počátkem září Prox-1 provedl ještě jedno vypuštění. Tentokrát šlo o aktivaci modulu o velikosti notebooku s pozoruhodným experimentem, jemuž se přezdívá „Terminator tape“, čili terminátorská páska.

Modul, jehož tvůrce je společnost Tethers Unlimited ze státu Washington, vysunul 70 metrů elektricky vodivé pásky. Smyslem experimentu přitom bylo ověřit, zda tato páska svým působením dokáže snížit oběžnou dráhu satelitu Prox-1.

Podle nedávného vyjádření šéfa Tethers Unlimited Roba Hoyta je teď už jasné, že terminátorská páska funguje. Pozorování amerického systému Space Surveillance Network ukázala, že po aktivaci pásky začal zmíněný satelit na své oběžné dráze klesat více než 24krát rychleji.

Zbraň proti orbitálnímu odpadu

Jak říká Hoyt, úspěšný text terminátorské pásky potvrzuje, že tahle jednoduchá a především levná technologie by se mohla dobře uplatnit v boji s orbitálním odpadem.

Vesmírný odpad v dnešní době představuje stále větší riziko pro kosmické lety. Stavba a vypouštění satelitů se postupně zjednodušují a zlevňují. Čím více satelitů obíhá kolem Země, tím větší je také riziko, že dojde k jejich srážce.

Za určitých okolností by se mohlo stát, že by se srážka satelitů mohla rozvinout do řetězové srážky na oběžné dráze. Po takové události by vzniklo ohromné množství nového orbitálního odpadu, kvůli kterému by některé oblasti kolem Země mohly zůstat po dlouhou dobu nepoužitelné.

Vědci a inženýři řady různých zemí i soukromých společností testují technologie, s nimiž by bylo možné nebezpečný odpad „lovit“, ať už s harpunami anebo se sítěmi. Další z možností představuje právě terminátorská páska a podobné technologie, jako například různé rozkládací plachty.

Taková zařízení jsou na oběžnou dráhu dopravena uklízecími satelity, a pak jsou připevněna je ke klíčovým kusům vesmírného odpadu. Po své aktivaci tyto pásky či plachty zpomalují satelit na oběžné dráze třením, až dojde k jeho zániku v atmosféře.