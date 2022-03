„Satelity dokážeme vypouštět rychleji, než je Rusko zvládne sestřelovat,“ říká Elon Musk

V rozhovoru se šéfem Mathiasem Dopfnerem (řídí vydavatelství Axel Springer) byl Elon Musk dotázán na možná nebezpečí útoku Ruska na satelitní internet Starlink. Právě ten je nyní jedním ze systémů, který umožňuje ukrajinským obráncům přistupovat na internet, umožňuje zabezpečenou komunikaci...

Dle vyjádření Elona Muska by útok Ruska na satelity Starlink byl velmi náročný kvůli tomu, že jich je už velké množství – přes dva tisíce satelitů zajišťuje decentralizaci. Rusko by tak muselo vypálit opravdu velký počet protisatelitních raket. Zatímco u velkých satelitů, kterých je pár, by taková strategie byla dostatečná a Rusko před několika měsíci protisatelitní raketu dokonce testovalo, Musk je v případě Starlink sebevědomý.

„Nechtěl bych tuto teorii testovat v praxi, ale myslím, že SpaceX dokáže vypouštět nové satelity Starlink rychleji, než Rusko dokáže vypouštět protisatelitní rakety,“ upřesnil Elon Musk. Oponenti ukazují na příklad ochromené satelitní sítě KA-SAT, kdy úplně stačilo napadnou pozemní infrastrukturu:

SpaceX má v plánu, že do 18 měsíců bude v provozu přes 4 200 satelitů sítě Starlink, což bude tvořit dvě třetiny všech satelitů na orbitě planety Země.

Zdroj: BusinessInsider