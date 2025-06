Saúdskou Arábii a Egypt spojí 32 km dlouhý most přes Rudé moře. Čeká se na rozhodnutí a schválení

Saúdská Arábie a Egypt se chystají propojit své břehy přes Rudé moře – tentokrát s projektem, který má ambice změnit mapu regionální dopravy i obchodu. Plánovaný most či tunel přes Tiranskou úžinu by měl spojit egyptské město Sharm El-Sheikh s Ras Alsheikh Hamid v Saúdské Arábii. Půjde o symbolické propojení Afriky s Asií, které může posílit obchod, turistiku i politické vztahy.

Most (nebo tunel) má být dlouhý přibližně 32 kilometrů a povede přes ostrov Tiran, strategickou bránu do Akabského zálivu. Pokud by se stavěl most, počítá se kvůli lodní dopravě s výškou až 75 metrů. Kromě silniční dopravy bude sloužit i vysokorychlostní železnici. Zatím nebylo oznámeno konkrétní datum zahájení stavby, v tuto chvíli se čeká na definitivní politické rozhodnutí a schválení.

Egyptský ministr dopravy Kamel al-Wazir potvrdil, že fáze plánování je u konce a země je připravena kdykoli stavbu realizovat. Má jít i o klíčovou součást saúdskoarabského giga-projektu NEOM, futuristického megaměsta a technologického hubu, který roste na pobřeží. Spojnice se stane jedním ze symbolů „Saudi Vision 2030“, tedy transformace království z ropné velmoci na regionální logistický a technologický uzel.

Most krále Salmána bin Abd al-Azíze

Stavba, pracovně označovaná jako „Mojžíšův most“ nebo oficiálně „Most krále Salmána bin Abd al-Azíze“, by měla překlenout Tiranskou úžinu, tedy nejužší místo mezi oběma zeměmi (cca 6,4 km). Z technického hlediska nejde ani tak o samotnou délku, ale především o hloubku moře a ochranu mimořádně křehkého ekosystému. Nachází se zde totiž unikátní korálové útesy, které jsou naprosto zásadní pro budoucnost Rudého moře.



Tiranská úžina

Pro Egypt tento projekt představuje příležitost, jak zúročit dekádu trvající modernizaci své železniční sítě. Cílem Káhiry je plně se integrovat do obchodní a dopravní infrastruktury spojující Asii a Evropu a naplnit tak svou ambici stát se klíčovým logistickým uzlem.

Nový most by otevřel přímou cestu nákladní dopravě do středomořských přístavů, které Egypt v posledních letech masivně modernizoval. Současné spojení mezi Egyptem, Saúdskou Arábií a Jordánskem zajišťuje firma Arab Bridge Maritime Co., která provozuje flotilu čítající třináct plavidel.

Zaplatí se během deseti let

Myšlenka na spojení Saúdské Arábie a Egypta není nová, vlastně se vrací v pravidelných vlnách. Oficiálně ji představil saúdský král Salmán bin Abd al-Azíz již v roce 2016. Celá iniciativa byla však v minulosti několikrát pozastavena, mimo jiné kvůli bezpečnostním obavám, které vznesl Izrael. Zdá se, že nedávné politické dohody, včetně vyjasnění námořních hranic, tyto překážky odstranily.

Celý podnik má stát odhadem čtyři miliardy dolarů a financovat ho bude Saúdská Arábie. Očekává se, že by poplatky za využití mohly stavbu zaplatit během deseti let provozu. Kromě přepravy zboží a turistů by měl most či tunel sloužit také milionu cestujících a poutníků směřujících do Mekky.

Stavba má však i své kritiky a úskalí. Největší obavy panují ohledně dopadu na unikátní ekosystém Rudého moře. Egyptská organizace HEPCA podmiňuje svůj souhlas důkladným biologickým průzkumem a důslednou ochranou přírody.