Saúdský princ chce překonat faraony a pyramidy. Postaví 170 kilometrů dlouhý zrcadlový mrakodrap

Saúdská Arábie představila neuvěřitelný plán, jak do co nejmenšího prostoru vměstnat co největší počet obyvatel. Projekt „The Line“ je lineární město, ve kterém bude na ploše pouhých 34 kilometrů čtverečních žít až devět milionů lidí.

Pokud se projekt povede dotáhnout, zařadí se k historickým unikátům. Objekt by měl být 500 metrů vysoký, 200 metrů široký a těžko představitelných 170 kilometrů dlouhý. Prezentace vypadá jako úvod z nějakého sci-fi:

V souladu s přírodou

„Lidstvo již příliš dlouho existuje v nefunkčních a znečištěných městech, která ignorují přírodu.“ Tak zní úvodní slova propagačního videa. Jedním z hlavních argumentů je minimalizace zastavěného prostoru – devět milionů obyvatel by se mělo vměstnat na plochu 34 km². Pro srovnání: v Praze s rozlohou 496 km² žije 1 275 406 obyvatel.

V The Line mají být byty a veškerá občanská vybavenost, tedy například školy, obchody, knihovny, pošty, lékařské ordinace, lékárny, sportoviště, zábavní parky a další služby. Vše podstatné by mělo být v docházkové vzdálenosti do pěti minut. Z jednoho konce budovy na druhý bude možné se dostat bez auta (blíže nespecifikovaným dopravním prostředkem) za pouhých 20 minut, což odpovídá průměrné rychlosti pohybu 510 km/h.

Myšlenka vertikálního rozvrstvení městských funkcí a zároveň možnost bezproblémového pohybu lidí ve třech rozměrech je koncept označovaný jako Zero Gravity Urbanism. Od klasických výškových budov se liší tím, že vrství veřejné parky a pěší zóny, školy, domy a místa pro práci tak, aby se člověk mohl bez námahy přemísťovat a dosáhnout všech každodenních potřeb během pěti minut.

Jedním ze zajímavých prvků je skleněná zrcadlová fasáda odrážející okolí. To se na horkém pouštním slunci může zdát jako zvláštní volba, ale základní myšlenkou je, aby stavba splynula s okolím. Důmyslný systém přirozené ventilace má zajišťovat příjemné mikroklima uvnitř objektu po celý rok. Z ekologického hlediska je nesporným kladem stoprocentní spoléhání na obnovitelné zdroje energií.

Fakt se to někdy postaví?

Futuristický projekt je součástí NEOM – ekonomické zóny v severozápadní Saúdské Arábii poblíž Rudého moře v hodnotě 500 miliard dolarů, která má být částečně financována prostřednictvím vstupu na burzu. Plán byl poprvé prezentován v roce 2017 jako součást reforem korunního prince Mohammeda bin Salmána „Vize 2030“, jež má pomoci diverzifikovat saúdskoarabskou ekonomiku od ropy.

V diskusi o projektu The Line Salmán řekl: „Když budeme stavět na zelené louce, není důvod, proč bychom měli kopírovat normální města.“. Korunní princ pak dodal, že věří, že to bude zdaleka nejlepší oblast pro život na celé planetě.

Dosud nebylo oznámeno žádné datum zahájení výstavby ani předpokládaný termín dokončení. Vzhledem k velikosti a složitosti je však spravedlivé být trochu skeptický k tomu, zda se vůbec někdy uskuteční. Dokonce i tak základní věci, jako je přeprava dostatečného množství stavebního materiálu a vylití základů, se zdají být značně náročné.