Scania testuje kamion pokrytý solárními panely. Vejde se jich jako na rodinný dům, ale ani tak není efekt velký

V rámci dvouletého výzkumu, na kterém spolupracují společnosti Scania, Uppsala University, Eksjö Maskin & Truck, Midsummer, Ernsts Express a Dalakraft, se na veřejných komunikacích testuje unikátní hybridní nákladní automobil s návěsem pokrytým solárními panely. Vůz si část energie pro vlastní pohon vyrábí sám, což snižuje náklady na provoz i lokální emise.

Vozidlo slouží k ověření možnosti výroby solární energie a stanovení, o kolik se sníží emise oxidu uhličitého díky použití solárních panelů. Výzkumníci pro tento projekt vyvinuli účinné a lehké solární panely. Kromě toho také zkoumají způsob propojení nákladních automobilů s elektrickou sítí, a vytvářejí modely toho, co se stane, když se několik nákladních automobilů, jako je tento, společně připojí k elektrické síti.



Vozidlo testuje v běžném provozu přepravní společnost Ernsts Express AB. Jde o plug-in hybrid Scania o výkonu 560 koní. Na 18metrovém návěsu je nainstalováno 100 metrů čtverečních tenkých, což je plocha srovnatelná s rodinným domem.

Hra s násobky

Panely mají maximální účinnost 13,2 kWp (špičkového výkonu) a odhaduje se, že při provozu ve Švédsku ročně vygenerují 8 000 kilowatthodin (kWh). To prodlouží dojezd až o 5 000 kilometrů ročně. V zemích, kde je více slunečních hodin, jako je Španělsko, může jít o dvojnásobek.

Je to málo, je to hodně? Vaše rodinné auto možná 5 000 kilometrů nenajede ani za půl roku, ale „tiráky“ křižující Evropu jsou na tom jinak. Ty vyčíslenou porci zvládnou i za týden. Tedy „sedm dní v roce palivo zdarma“? To jistě není k zahození, ale na zásadní změnu v transkontinentální dopravě to také není. Španělský dvojnásobek už je lepší a další dvojnásobek popisovaný v následujícím odstavci už by znamenal signifikantní úsporu, kvůli které se vyplatí investovat do nové technologie. Ale zadarmo to nebude – nejde jen o panely, ale také o akumulátory.

Součástí projektu je také výzkum lehkých tandemových solárních článků, které jsou založeny na kombinaci tenkostěnných článků společnosti Midsummer a nových perovskitových článků. Ty nabízejí vyšší účinnost přeměny slunečního světla na elektřinu. Toto řešení by mohlo zdvojnásobit energetický zisk soustavy.

Celková kapacita akumulátorů je 300 kWh, z toho 100 kWh na nákladním vozidle a 200 kWh na návěsu.