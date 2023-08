Sdílení energie může v Česku fungovat už příští rok. Poslanci v prvním čtení schválili Lex OZE II

Do dalšího čtení prošel sněmovnou zákon, který má zavést nová pravidla pro komunitní energetiku. Sdílení energie bude možné jak v malých komunitách do desíti členů jako jsou SVJ, tak v těch samosprávných, typicky obecních do tisícovky odběrných míst.

Lex OZE II stanovuje nová pravidla pro zakládání energetických skupin a také účtování takto odebrané energie. Pokud totiž bude sdílena prostřednictvím veřejné distribuční soustavy, poplatek za její využití zůstane stejný.

Zástupci komunitních sdružení schválení klíčového zákona vítají, zároveň ale doufají v některé změny při dalším schvalování. Nyní zákon zamíří do Hospodářského výboru, kde by mělo být projednávána především aktuálně navrhovaná statická metoda sdílení energie. Ta limituje množství spotřebované energie pevně daným alokačním klíčem, ve výsledku ale vede k méně efektivnímu fungování.

Druhým kritizovaným bodem je striktní omezení hlasovacích práv v rámci energetických společenství, která mohou mít až 1 000 členů. Aktuálně zákon počítá s tím, že žádný z členů nemůže mít víc než 10 % hlasovacích práv. To ale může znamenat omezení investic do energetických společenství a Unie komunitní energetiky navrhuje tato pravidla zmírnit na 25 % u běžných sdružení a zcela odstranit limity u těch obecních.

Pokud vše půjde dobře, zákon by mohl projít celým legislativním procesem ještě do konce roku a pravidla pro sdílení energie by mohla začít platit od 1. ledna 2024.

„Výsledná podoba novely LEX OZE II představuje funkční, a hlavně stabilní model budoucího fungování komunitní energetiky u nás. Jsem rád, že poslanci ji v prvním čtení schválili a věřím, že projde úspěšně i dalšími kroky legislativního procesu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Komunitní energetika umožní snížit naše výdaje za energie a posílit také energetickou nezávislost každého z nás a s tím i celé naší společnosti.“