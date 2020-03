Sdílených elektrických skútrů od Škodovky v Praze přibude. A chystají se i do Brna

Minulý rok automobilka Škoda v Praze rozjela projekt BeRider. Jedná se u službu na sdílení elektrických skútrů, která funguje skrze mobilní aplikaci. Koncept se zjevně osvědčil, a tak se rozšíří.

V Praze nyní proběhla údržba současné flotily a po zimní servisní pauze se teď zpět do ulic vydává 150 skútrů. Do léta by jich už mělo být 700, tedy více než čtyřnásobek.

BeRider se letos rozšíří i mimo Prahu. Prvním kandidátem je Brno, kde už byly skútry zachyceny reportérem Českého rozhlasu. Ale jak jsme si ověřili přímo u provozovatele služby, spuštění v Brně je teprve v přípravné fázi a neproběhne v tomto ani následujícím měsíci. Z tohoto vyjádření lze usuzovat, že bychom skútry v Brně měli očekávat během května. Více se dozvíme už za týden, kdy má proběhnou tisková konference na brněnském magistrátu, kde bude projekt v rámci Brna představen.

Nejen auta, kola a koloběžky. Do Brna se chystají sdílené elektroskútry škodovky: Be-Rider. Magistrát na příští týden plánuje podpis memoranda s provozovateli služby. Podle informací @CRozhlas by jich po městě mělo v příštích týdnech začít jezdit 250. pic.twitter.com/ZL6XPqMbJ2 — Tomáš Kremr (@kremrt) March 5, 2020

Reportér Českého rozhlasu zachytil skútry BeRider v Brně. Zatím se tu ale jen fotily pro připravovanou prezentaci

Proti koloběžkám

Škoda samotné skútry sice nevyrábí, ale testuje si na nich platformu pro provoz sdíleních elektromobilů ve městě. Systém pak bude moci použít i na klasická auta a není vyloučeno, že by se vrhla i na výrobu vlastních skútrů, pokud by to ekonomicky dávalo smysl. Aktuálně využívá elektroskútry Muvi španělského výrobce Torrot.

Skútry mají motor s výkonem 3 kW a dojezd až 70 km. Energie se doplní výměnnou akumulátoru, což provádí pravidelně provozovatelé služby u zaparkovaných skútrů. K půjčování slouží mobilní aplikace a platí se 5 Kč za minutu používání. K řízení potřebujete pochopitelně základní řidičské oprávnění a helmu (ta je připravena v přepravním boxu včetně hygienického návleku a hlavu).

BeRider konkuruje sdíleným elektrokoloběžkám či kolům. Na rozdíl od nich se ale jezdci nepohybují na chodnících, ale po silnicích. Neohrožují tedy chodce a mohou se pohybovat rychleji. Na druhou stranu to v hustém městském provozu od jezdců vyžaduje zvýšenou opatrnost a sebedůvěru. Ta je však na robustním skútru přece jen o něco větší než třeba na kole. Více informací četně osobních zkušeností se dozvíte ve starším článku.