Seabike z vás udělá superplavce. Šlape se na něm jako na kole, nafukovací board se hodí při šnorchlování

Živě Premium
Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. | Zdroj: SAS Seabike

Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike
Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike
Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike
Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Zdroj: SAS Seabike
20
Fotogalerie

Seabike z vás udělá superplavce. Šlape se na něm jako na kole, nafukovací board se hodí při šnorchlování

Filip Kůžel
24. srpna 2025
Diskuze (1)

Žádné baterie, žádný elektromotor. Seabike je mechanické zařízení, které převádí šlapání nohama na rotaci lodního šroubu a zásadně tak zrychlí plavání. Rychlost je značně individuální, ale výrobce (francouzská firma SAS Seabike) uvádí, že amatér plave cca 3 km/h, ale se Seabikem zvládne 6 km/h. U trénovaných sportovců to bude i výrazně více.

Základem Seabiku je tyč s posuvným plovákem, kterým se reguluje náklon plavce ve vodě. Vepředu se tyč jednobodovým závěsem připevní k pásu, který má seabiker kolem pasu. Vzadu na tyč navazuje převodovka, která přenáší výkon ze šlapaní na lodní šroub. Vše se dá snadno rozložit a naskládat do batohu, celé zařízení váží od 2 do 2,5 kg podle verze.

Podívejte se, jak Seabike funguje:

Zajímavým doplňkem je board – malý nafukovací paddleboard, na kterém se seabiker přidržuje rukama a horní část těla drží nad vodou. Upínací bod pro Seaboard se z pásu na těle přesouvá na spodní stranu boardu. Výsledkem je ještě rychlejší pohyb. Otvor v boardu se bude hodit při šnorchlování.

Seabike koupíte na webu výrobce, nejlevnější Seabike 2.0 stojí 290 eur (7 100 Kč), nejdražší Seabike Premium přijde na 590 eur (14 500 Kč) a set s boardem přijde na 550 eur (13 500 Kč). Poštovné je v rámci EU zdarma.

Vstoupit do diskuze (1)

Určitě si přečtěte

Články odjinud