Sebeovládáním příroda neobdařila jen člověka. I sépie si umí počkat na „holuba na střeše“

Vedle šimpanzů nebo delfínů jsou to i papoušci nebo vrány. Nejnověji ji ale vědci prokázali u sépií. Tým vedený Alexandrou Schnellovou z University of Cambridge publikoval překvapivé výsledky ve vědeckém časopise Proceedings of the Royal Society B .

Říká se, že je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Anebo, že co je doma, to se počítá. V řadě životních situací je ale lepší, když se řídíme zásadou, že kdo si počká, ten se dočká. Schopnost odolat pokušení rychlé odměny s vyhlídkou na větší zisk v budoucnu není v přírodě příliš rozšířená. U člověka se rozvíjí v dětství.

Sépie se celkem ochotně vzdávaly rybího masa v okamžitě se otevírající komoře a čekaly na otevření komory s krevetou. S prodlužujícím se časem, který uplynul do otevření komory, docházela sépiím trpělivost a braly za vděk rybou. Některé sépie ale s pokušením urputně bojovaly.

Během vlastního experimentu dali vědci potravu do obou komor. Sépie mohly mít okamžitě rybu, anebo krevetu se zpožděním. Pokud si sépie vybrala rybu, vědci z druhé komory krevetu odstranili. Sépie tak velmi rychle pochopily, že mají na výběr jen jednu ze dvou možností. Zpočátku se dveře komory s krevetou otevíraly s prodlevou deseti sekund, ale vědci čas postupně prodlužovali.

Pochopily také, že do druhé komory nemá cenu se dobývat, dokud neuplyne doba časové prodlevy. Vědci předkládali sépiím do komor buď rybí maso nebo krevetu. Rybím masem sépie nikdy nepohrdnou. Krevety však mají mnohem raději.

Vědci připravili sépiím v akváriu dvě různě označené komory. Jedna se otevírala v okamžiku, kdy do ní vědci vložili potravu. Druhá komora se otvírala s prodlevou. Opakováním sépie pochopily, že jedna komora nabízí okamžitý přístup a pokud se v ní objeví potrava, není na co čekat.

Podobně jako u lidí a šimpanzů byla také u sépií prokázána souvislost mezi schopností oddálit uspokojení a „inteligencí“. Sépie dostaly jednoduchý úkol. Do jejich akvária umístili vědci bílý a šedý plastový terč. Když si sépie vybrala šedý terč, dostala odměnu. Když zvolila bílý, nedostala nic.

K čemu je zvířatům sebeovládání?

Proč se zvířata neřídí jednoduchou zásadou, že co snědí, to jim už nikdo nevezme? Celkem jednoduše lze sebeovládání a odkládané sebeuspokojení vysvětlit u dlouhověkých, pospolitě žijících živočichů. Platí to o lidoopech a také o ptácích, jako jsou vrány nebo papoušci.

Tím že sebeovládáním potlačí pokušení po okamžitém uspokojení svých potřeb, získávají lepší vyhlídky do budoucna a na prodloužení života. Dlouhověká pospolitě žijící zvířata také mohou sebeovládáním prospívat ostatním členům společenství.

Tím se posilují sociální vazby mezi zvířaty ve společenstvu a pro živočicha se do budoucna rýsuje vyšší pravděpodobnost, že někdo omezí uspokojení svých potřeb v jeho prospěch.

Podle další teorie se sebeovládání mohlo vyvinout v souvislosti s výrobou nástrojů. Když tato zvířata dostanou hlad, nepouští se hned do lovu nebo do hledání potravy. Potlačí nutkání se co nejrychleji nasytit. Tím získají čas na vytvoření funkčního nástroje, což jim následně dovolí efektivnější získávání potravy.