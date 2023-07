Šedesátimetrový asteroid minulý týden těsně minul Zemi. Byl objeven až dva dny poté

Minulý týden proletěl relativně těsně kolem naší planety šedesátimetrový asteroid, aniž by si ho kdokoli všiml. Tedy, abychom byli zcela přesní, astronomové ho poprvé zpozorovali až dva dny poté – v sobotu 15. července. O události informuje magazín TechSpot.

Objekt, označený jako 2023 NT1, zaznamenali jako první astronomové z observatoře Atlas v Jihoafrické republice. Z dosavadních zjištění vyplývá, že se k Zemi přiblížil na vzdálenost až 97 tisíc kilometrů. To je zhruba čtvrtina vzdálenosti, ve které kolem naší planety obíhá Měsíc.

Nebyl vidět kvůli Slunci

Amatérský astronom Tony Dunn v příspěvku na sociální síti Twitter uvedl, že 13. července minul Zemi asteroid o průměru až šedesát metrů. Dle jeho informací by v případě nárazu do pevniny způsobil větší impaktní kráter než menší meteor, po kterém před 50 tisíci lety zůstal v Arizoně Barringerův kráter o průměru asi 1200 metrů.

Takto by to dopadlo, kdyby asteroid 2023 NT1 dopadl do centra Brna

Rychlý pohled na internetovou stránku Asteroid Launcher ukazuje, že pokud by 2023 NT1 dopadl v úhlu 45° do centra Brna, pak by vzhledem ke své velikosti a rychlosti 11,28 km/s vyvolal explozi odpovídající čtyřem megatunám trinitrotoluenu. Následná tlaková vlna by způsobila zřícení budov v okruhu bezmála šesti kilometrů.

Nutno podotknout, že o většině potenciálně nebezpečných vesmírných objektů obvykle víme dlouho předtím, než se dostanou do blízkosti naší planety. Například v červnu se k Zemi přiblížil na vzdálenost 1,96 milionů kilometrů asteroid 1994 XD, který má v průměru 370 až 830 metrů. Ten byl objeven skupinou Spacewatch na observatoři Kitt Peak v Arizoně již v roce 1994.

Důvod, proč jsme asteroid 2023 NT1 nezachytili včas, je relativně prostý: blížil se totiž ve směru od Slunce a skrýval se tak v jeho záři. Ze stejného důvodu si nikdo v roce 2013 nevšiml dvacetimetrového asteroidu, který vybuchl nad ruským městem Čeljabinsk, přičemž následná tlaková vlna zranila 1 500 lidí a poškodila řadu budov.

Asteroidy bude hlídat NEOMIR

Evropská kosmická agentura (ESA) odhaduje, že se v blízkosti Země může nacházet až milion asteroidů o velikosti 30 až 100 metrů. Podle vesmírné agentury je 98,9 % z nich dosud neobjeveno. To podle ní ukazuje naléhavou potřebu zlepšit schopnosti lidstva takové asteroidy odhalit.

Ve snaze předejít v budoucnu podobným situacím naplánovala Evropská kosmická agentura projekt s názvem NEOMIR. V jeho rámci bude mezi Zemí a Sluncem kolem prvního Lagrangeova bodu (L1) obíhat sonda s přístroji umožňujícími pozorování asteroidů, jenž se mohou přiblížit k Zemi ze směru od Slunce. Její start je bohužel naplánován až na rok 2030.

„Díky pozorování v infračervené části světelného spektra bude NEOMIR detekovat teplo vyzařované samotnými asteroidy, které nebude přehlušeno slunečním svitem. Toto vyzářené teplo je pohlcováno zemskou atmosférou, ale z vesmíru bude NEOMIR schopen vidět do větší vzdálenosti, než je tomu v současnosti při pozorování ze Země,“ uvádí ESA.