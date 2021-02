Šéf NATO: Tanky se solárnímí panely by mohly pomoct naší planetě i armádní logistice

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg je přesvědčen o tom, že světové armády vypouštějí do ovzduší příliš mnoho skleníkových plynů. Podle The National News proto navrhl, že tanky by v budoucnu mohly být vybaveny solárními panely.

„NATO by se mělo podílet na zkoumání toho, jak můžeme snížit emise z vojenských operací,“ uvedl Stoltenberg a dodal:

„Víme, že těžké bojové tanky nebo stíhačky a námořní lodě spotřebovávají hodně fosilních paliv a uvolňují skleníkové plyny, a proto musíme zkoumat, jak můžeme tyto emise snížit pomocí alternativních paliv, solárních panelů nebo jiných způsobů.“

Nejde jen o životní prostředí

Uvedení tohoto neobvyklého plánu v život by však prý bylo přínosné nejen z hlediska zmírňování dopadů klimatických změn, ale také z hlediska armádní logistiky.

„Víme, že jedním ze slabých míst každé vojenské operace je dodávání fosilních paliv po zranitelných zásobovacích liniích,“ konstatoval Stoltenberg.

Pokud by tedy jedna z válčících stran disponovala tanky, které by na těchto dodávkách byly méně závislé, mohlo by to pro ni znamenat značnou výhodu. Otázkou nicméně zůstává, zda je něco takového realizovatelné.

Titulní foto: Steven Thielemans, CC BY-SA 3.0