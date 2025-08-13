Šéf OpenAI chce vlastní mozkopočítače jako Musk. Altman shání investory a doufá, že k průlomu dojde v letech 2025-2075

Speciální čip od Neuralinku, který v omezené míře napojí mozek na počítač, už změnil život k nepoznání třem nešťastníkům a další jsou na řadě. Elon Musk si věří a prohlašuje, že na přelomu desetiletí bude zavádět procesory do hlavy dvaceti tisícům zájemců ročně.
Papír sice snese ledacos a Musk se stejnou vervou prohlašuje, že Starship co nevidět poletí na Mars (byť zatím stále neumí létat ani na oběžnou dráhu Země), pravdou ale zůstává, že se do oboru hrne i jeden z jeho úhlavních soků.
Altman shání peníze na vlastní mozkový počítač
Podle Financial Times totiž po vlastním Neuralinku touží i šéf OpenAI Sam Altman a shání financování pro projekt Merge Labs. Podle FT sice bude vedený jako spoluzakladatel, nicméně se nebude podílet na každodenních aktivitách firmy.
O projektu se toho moc neví, podle plátku ale co nevidět dosáhne hodnoty 850 milionů dolarů, další stovky zajistí investoři z širší komunity a cílem je vytvořit rozhraní počítač/mozek – přirozeně s velkou pomocí současné umělé inteligence.
O „The Merge“ snil Altman už před sedmi lety
Že to není úplná povídačka, svědčí starší Altmanům blogový zápisek z roku 2017. Píše v něm o tom samém pod hlavičkou slovíčka „The Merge“ (tedy propojení), přičemž očekává, že technologie bude reálně k dispozici někdy mezi lety 2025 až 2075. V tomto směru je tedy Altman oproti Muskovi přece jen střízlivější a drží se spíše při zemi.
Jestli se to opravdu podaří, zůstává otázkou. V posledních letech jsme sice psali o celé řadě nadějných laboratorních experimentů, obor ale doposud zůstává spíše na úrovni primárního výzkumu a k zavedenému byznysu, který bude na trh chrlit mozkové počítače jako Baťa cvičky, máme ještě pěkný kus cesty před sebou.