Sekačky se naučí vidět. Husqvarna je uvede na trh už příští rok a rozvíjí futuristickou AI vizi Strix

Husqvarna si letos připomíná třicáté výročí první robotické sekačky Solar Mower a my toho využili a zajeli to v týdnu pořádně oslavit přímo ke zdroji. Včera jsme si připomněli mnohasetletou historii jedné z nejstarších evropských fabrik téměř na cokoliv a dnes zamíříme o pár desítek metrů nad muzeum.

Kousek za vodopády na řece Huskvarnaån se totiž nad stotisícovým Jönköpingem tyčí cihlové budovy někdejších továren Husqvarny. Stroje tu už dávno utichly – montážní závody koncernu byste dnes našli třeba v Polsku a dalších zemích – a budovy slouží hlavně jako reprezentační a vývojové centrum. V Jönköpingu totiž sídlí R&D pro robotické sekačky a umělou inteligenci.

Snad to nebude jen další banální automat

Když se řekne AI, po letech masírky ze všech možných stran se mi už trošku zježí vlasy. Z někdejšího ryze akademického termínu se totiž stalo poněkud vyprázdněné slovíčko, které marketéři každého druhého výrobce zneužívají pro označení kdejaké banální automatizace.



Patrik Jägenstedt, ředitel robotiky a umělé inteligence, vysvětluje, kde všude Husqvarna plánuje používat umělou inteligenci

Do Švédska jsem proto vyrazil s jistou opatrností, Husqvarna nám totiž mimo jiné slíbila, že nám ukáže své AI vize a v živém demu konečně i nějaké ty prototypy. První produkty se přitom na trh dostanou už příští rok.

Jak to nakonec dopadlo? Začíná mi být trošku líto, že v pátém patře bytovky žádný trávník nemám, Husqvarna chce totiž proměnit sekačku v univerzálního environmentálního robota a doktora. Ale pěkně popořadě.

Počítačové vidění dorazí v 2026

Automowery používají při robotickém pojíždění po zahradě hned několik technologií. Základem je inerciální navigace (odečet otáček kol) a u vyšších modelů také ta satelitní (GNSS/RTK) s centimetrovou přesností. To jsme si už vysvětlili ve včerejším článku.

Sekačky se ale musejí zároveň vyhýbat překážkám, chytrou navigaci proto doplňují ještě ultrazvukové detektory, které v ideálním případě zamezí tomu, aby Automower nerozšmelcoval na padrť třeba oblíbeného plyšáka.



Modul s kamerou a umělou inteligencí. Bude k dispozici i pro některé stávající modely

V roce 2026 dorazí počítačové vidění ve formě kamery a palubní desky s akcelerátorem pro zpracovávání neuronových sítí. Jakou platformu přesně Husqvarna použije, jsem sice z inženýrů nevytáhl, nicméně se prý jedná o počítač srovnatelný třeba s vestavěnými akcelerátory řady Jetson od Nvidie.

Čelní modul s kamerou budou zpětně kompatibilní i s některými špičkovými modely pro letošní rok, které už budou mít přípravu a zájemci je budou moci dodatečně vylepšit.

AI segmentace

No dobře, ale k čemu přesně bude toto počítačové vidění sloužit? Přímo na mašině poběží neuronová síť pro obrazovou detekci, kterou Husqvarna učí zhruba na padesáti třidách (rozličných objektech). Ty dále postupně zjednoduší do několika základních kategorií jako třeba trávník, obloha, plot, budova, člověk, překážka a tak dále a tak podobně.



Patrik Jägenstedt vysvětluje úskalí strojového učení. Aby se AI naučila segmentovat objekty z kamery, musí inženýři nejprve ručně označit ohromné množství obrázků z kamery sekačky

Na rozdíl od té nejjednodušší detekce, kdy se rozpoznaný objekt označí zpravidla obdélníkem, ale inženýři zvolili mnohem přesnější segmentaci. Ta rozpoznává objekt v jeho celistvém a komplexním geometrickém tvaru. Ostatně, je to hezky vidět na přiložených fotografiích a rychlost detekce pak ve videu níže.

No dobrá, ale jaký je tedy rozdíl oproti ultrazvukovému dálkoměru? Ten sice dokáže rozpoznat, že je před sekačkou nějaká překážka, ale přirozeně netuší, co to může být. Obrazová segmentace přidává významový kontext. Třeba právě takový, že ten hrbolek před námi je opravdu jen vzrostlý drn a nikoliv pohozený iPhone.

Živá ukázka inženýrského prototypu z R&D centra Husqvarny:

A co víc, Husqvarna obraz z kamery nepoužije pouze pro rozpoznávání objektů na zahradě, ale i k fotogrammetrii. Stručně řečeno, dokáže podle měnícího se zachyceného obrazu spočítat přinejmenším hrubou vzdálenost překážky.

Základní počítačové vidění je pouze začátek

Dobrá, to je praktické a právě v této základní podobě to bude fungovat i v roce 2026. Na stranu druhou, počítačové vidění není samo o sobě nic nového a Husqvarna by nebyla první. To stejné dnes přece zvládne i kdejaká chytrá bezpečnostní kamera a každý lepší rekreační dron od DJI.



Sekačka nemusí používat kamery jen pro rozpoznávání překážek, ale i pro měření kvality trávníku a detekci invazivních druhů, vysvětluje Patrik Jägenstedt

To, co z dnes už banální technologie činí potenciální revoluci v oboru zahradních a obecně venkovních strojů je širší kontext a potenciál použití. Sekačky totiž nemusejí počítačové vidění používat jen pro vyhýbání se překážkám, ale k celému spektru dalších aplikací.

Vize univerzálního robota Strix pro rok 2033

Firma se už před pár lety pochlubila vizí zahrady a veřejného prostranství pro rok 2033, které říká Strix, a víceméně popisuje ohromný potenciál robotických sekaček jako mnohem univerzálních strojů zítřka.

Stručně řečeno, pokud Automower každý den vyjíždí mulčovat nějaký ten milimetr čerstvé trávy a prošmejdí vám zahradu a celá flotila pak městský park nebo třeba golfové hřiště, byla by opravdu škoda, kdyby sekačky prováděly jen tuto jednu činnost.

Projekt Strix v upoutávce:

Namísto toho by mohl jednou Automower sloužit jako univerzální environmentální robot, který pomocí kamer a počítačového vidění rozpozná šíření invazivních druhů, nemoci dřevin a pomocí půdních radarů se podívá i na kvalitu zeminy a rozpozná sucho.

A aby mohl tento nový druh environmentálního robota problém nejen zaznamenat a předat informaci majiteli či správě parku, ale také vyřešit, koncepce Strix pracuje s výměnnými moduly nástrojů pro různé situace.

Automower zítřka, tak dost možná nejen poseče trávník, ale zároveň ho pohnojí, zamete listí a promění se v jakéhosi autonomního robotického doktora veřejných prostranství. Jestli je to vize reálná, nebo přitažená za uši, uvidíme poměrně brzy, třicátá léta plná slibů jsou totiž doslova za rohem.

Cestu redaktora do Švédska hradila společnost Husqvarna