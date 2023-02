Seriál The Last of Us inspirovala skutečná houba, která napadá mravence. Lidský mozek ale také nemusí být imunní

Mohla by nějaká jiná houba podobným způsobem proniknout do mozku lidí a manipulovat s jejich chováním? Podle expertů je pandemie vyvolaná houbou nepravděpodobná. Ale to neznamená, že bychom si na patogenní houby neměli dávat pozor.

Kdyby mravenec skonal mezi svými druhy, vynesli by ho ostatní příslušníci kolonie ven do míst, kam ukládají odpad. Smetiště zakládají tam, kde se houbám nedaří. Ovládnutím oběti zabrání parazit svému vyhození na mravenčí skládku odpadu a zvýší si tak šance na přežití.

Houba ovlivňuje chování mravence ve svůj prospěch. Je to dokonalý přírodní machiavelista. Mravenec se pod jejím vlivem chová jako oživlá mrtvola. I v seriózních vědeckých časopisech se můžeme občas setkat s termínem „ mravenčí zombie “. Vystihuje dost přesně situaci. Mravenci napadaní houbou žijí vysoko v korunách stromů, kde je suchý vzduch. Po nákaze ale sestupují na zem do podstatně vlhčího prostředí.

Malé šance na houbovou pandemii

To, že zatím neznáme houbu, která by prováděla s lidským mozkem to samé, co dokáže houba Ophiocordyceps unilateralis s mravenci, neznamená, že taková houba neexistuje nebo se nemůže vyvinout. Odhaduje se, že na Zemi žijí tři miliony různých druhů hub (Fungi) a ty jsou rozšířené po celém světě. Věda jich zná asi sto padesát tisíc. Šance, že se mezi nepoznanou většinou skrývá původce pandemie je ale velmi malá.

Jedním z důvodů je fakt, že se většině hub daří nejlépe při nižších teplotách kolem 10 °C. Teplota lidského těla je pro ně příliš vysoká a houby při ní nedokážou růst. Většina houbových infekcí u lidí proto postihuje kůži, která je o poznání chladnější než naše útroby.

Vědci už ale popsali několik druhů hub rostoucích i při vyšších teplotách. Ty jsou s to vyvolat život ohrožující infekce. Platí to o kvasinkách Candida, které dokážou přežít např. uvnitř lidského střeva. Odtud při vážných onemocněních, jako je třeba rakovina, pronikají do krve a orgánů.

Do plic můžeme za den vdechnout deset tisíc houbových spor. Za zvláště nepříznivých podmínek ale může denní přísun houbových spor do plic dosáhnout deset miliard. Plíce si však umí i s takovou „náloží“ docela dobře poradit.



Candida auris

Houby proto nejčastěji napadají lidi s oslabeným imunitním systémem. Svou roli může při infekci houbami sehrát i léčba antibiotiky, po které mají lidé oslabenou střevní mikroflóru. Bez konkurence mikrobů se houby v organismu snáze udrží.

Pro adaptaci na teplotu lidského těla může sehrát nezanedbatelnou roli globální oteplení. Autoři seriálu The Last of Us vysvětlují vznik pandemie právě změnou klimatu, protože houby, které se přizpůsobí vyšším teplotám, nemají takový problém s uchycením v lidském organismu. Mohlo by to platit pro houbu Candida auris, které se svět začíná obávat, protože už vzdoruje většině léků určených k léčbě infekcí patogenními houbami.

Tato houba se v uplynulých deseti letech rychle šířila nemocnicemi a zařízeními pro seniory. Způsobuje vážné infekce převážně u lidí s oslabeným imunitním systémem. Proniká do krve a do orgánů, kde přežívá díky neuvěřitelné odolnosti vůči vysokým teplotám. Vydrží teploty až do 42 ℃.

Candida auris se objevila takřka současně na třech kontinentech, což někteří odborníci interpretují jako důsledek adaptace na globální oteplení. Jestli je Candida auris první vlaštovkou v plejádě podobných vysoce odolných původců chorob z řad hub, to ukáže čas.