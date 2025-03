Sériový Mercedes CLA ujede 800 km na jedno nabití. Na půlku se nabije za čtvrt hodiny

Na jaře 2022 ujel Mercedes-Benz Vision EQXX více než 1000 kilometrů na jedno nabití. Ale byl to jen prototyp, v mnoha ohledech od reality odtržená studie, na které si automobilka zkoušela technologie. Trvalo to tři roky a máme tu auto, které na EQXX v několika směrech navazuje. Jmenuje se Mercedes-Benz CLA a je jen pochopitelné, že je střízlivější, usedlejší, ale na rozdíl od EQXX si jej můžete koupit.

Stejně jako EQXX má i nové CLA 800voltovou elektrickou architekturu. Se spotřebou 12,2 – 14,1 kWh/100 km (podle WLTP) je velmi úsporné a v kombinaci s novou generací akumulátorů s využitelnou kapacitou 85 kWh ujede až 792 kilometrů na jedno nabití. Zajímavá je i rychlost nabíjení – díky výkonu až 320 kW umí auto za 10 minut získat energii na 325 km jízdy.

Prototyp EQXX a sériový model CLA spojuje tvar předních světlometů i snaha o minimalizaci odporu vzduchu. Hodnota 0,21 je o setinku nižší, než má Tesla Model 3 (obě auta jsou téměř stejně dlouhá).

Mercedes udělal i jeden zajímavý (byť od reality odtržený) jízdní test. Za 24 hodin dokázalo CLA na italské rychlostní trati v Nardò ujet 3717 kilometrů. Potřebovalo k tomu čtyřicet 10minutových zastávek.



Frunk se vrací po 90 letech. CLA je první moderní elektromobil Mercedes-Benz se zavazadlovým prostorem vpředu. Jeho objem je 101 litrů.

CLA má na zadní nápravě elektromotor o výkonu 200 kW. Modely 4MATIC jsou vybaveny další 80kW jednotkou na přední nápravě – ta funguje jako „booster“ a zapíná se pouze v případě zvýšeného požadavku na výkon nebo trakci. CLA 250+ zrychlí na stovku za 6,7 sekundy, CLA 350 4MATIC už za 4,9 sekundy, maximální rychlost obou verzí je 210 km/h.

Zajímavá je kombinace systému brake-by-wire a rekuperace. Brzdový pedál není hydraulicky spojený s brzdovými třmeny, pouze předává informace do počítače OneBox, který většinu zpomalení obstará pomocí rekuperace a až při velmi intenzivních manévrech zapojí kotoučové brzdy. To zajišťuje maximální možný návrat energie zpět do baterií. Výkon rekuperace dosahuje až 200 kW.



Prý je to nejchytřejší Mercedes všech dob. Stačí říct „Hey, Mercedes“ a o co nejlepší reakci se postarají Google Gemini, ChatGPT4.0 a kupodivu také vyhledávání Microsoft Bing search.

Také jako hybrid

Dosud jsme jednotlivé řady elektromobilů v nabídce Mercedesu poznali podle písmenek EQ. Podle nové strategie automobilka schová elektrické i spalovací motory do jedné řady. Cílem je, aby se s elektromobily zacházelo více jako s běžnými modely, ne jako se samostatnou sub-značkou.

Řada CLA je první ukázkou. Elektromobily mají dovětek „with EQ technology“, česká pobočka používá označení např. CLA 250+ s technologií EQ.

Z toho vyplývá, že řada CLA obsahuje také pokročilý 48voltový hybrid. Spalovací motor je benzinový čtyřválec o objemu 1,5 litru. Elektromotor má výkon pouhých 20 kW a je integrovaný přímo do osmistupňové převodovky. Li-Ion baterie má kapacitu 1,3 kWh. Ve městě (resp. až do rychlosti 100 km/h) může CLA jezdit čistě na elektřinu.





Vizuálně je hybridní CLA téměř stejné jako elektrické. Jedním z mála odlišujících prvků je maska chladiče: hybridní varianta má panel ve vysoce lesklé černé barvě s množstvím chromovaných hvězd.

Nová řada CLA bude dostupná na podzim roku 2025. Cena zatím nebyla zveřejněna, ale Mercedes naznačil, že ceny elektrických a benzínových verzí by měly být srovnatelné.