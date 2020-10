Šest úrovní autonomních vozidel: co umí, neumí a budou umět samořídící auta?

V nejrůznějších propagačních materiálech a tiskových zprávách můžete narazit na informaci, že automobil disponuje určitým stupněm autonomie. Například americká automobilka Tesla dle svého prohlášení připravuje pátou úroveň autonomie. Co to znamená v praxi? To se pokusíme vysvětlit tímto článkem.

Odborníci předpovídají, že do roku 2025 uvidíme na silnicích přibližně osm milionů částečně či plně autonomních vozidel. Standardizační organizace Society of Automotive Engineers (dnes SAE) definuje šest úrovní automatizace řízení od 0 (plně manuální) až po 5 (zcela autonomní).

Úroveň 0: žádná automatizace

Do úrovně 0 spadá drtivá většina starších aut, která dnes potkáváte na silnicích. Jde o manuálně ovládaná vozidla, jejichž směr a rychlost primárně ovládá řidič. Nejde jen o automobily, ve kterých elektronika hraje až sekundární roli – i v autech nulové úrovně lze narazit na nejrůznější pomocníky.



Vozidlo s nulovou autonomií zcela spoléhá na řidiče

Zmínit můžeme například systém nouzového brzdění, jehož úkolem je snížit rychlost (v ideální situaci zastavit) v případě hrozící srážky. V běžném provozu však tento systém vozidlo neřídí, proto není považován za automatizaci. Automatický systém tedy vydává varování a může na okamžik zasáhnout, ale nemá trvalou kontrolu nad vozidlem.

Vozidlo nulové úrovně tedy plně spoléhá na řidiče a nechává vše v jeho rukách (a nohách). Řeší pouze vysloveně kritické situace a může upozorňovat na hrozící nebezpečí, jako je například varování před možnou námrazou, upozornění na opuštění jízdního pruhu, vozidlo ve slepém úhlu a tak podobně.