Sestaveno jest. Raketa SLS je hotová, odstartuje nejdříve v únoru

Montážní hala VAB na Mysu Canaveral toho pamatuje opravdu hodně. Od Apolla po raketoplány. I dnes se tam píše historie dobývání vesmíru. NASA dokončila sestavování první rakety SLS (Space Launch System) pro nový lunární program Artemis.

Při prvním startu vynese SLS kosmickou loď Orion na oběžnou dráhu Měsíce. Bez lidí. Na Mysu Canaveral se už pracuje také na misi Artemis 2, při které obletí Orion Měsíc už s lidmi. Při misi Artemis 3 pak dojde k přistání na povrchu.

Měsíce sestavování

Na přelomu loňského a letošního roku se ve svislé poloze složily dva přídavné boostery na tuhé pohonné hmoty. Na konci dubna po 15 měsících testů ve Stennisově kosmické středisku připlul v lodí Pegasus centrální stupeň rakety.

V červnu byl vyzvednut a připojen k boosterům. Následoval urychlovací stupeň, adaptér a... nyní i kosmická loď Orion s trochu retro záchranným systémem v podobě velké věžičky.

NASA to oslavila svoláním tiskové konference. Celou sestavu nyní čeká série testů. Do konce roku by se mohla vydat na startovací rampu. Poté projde „testem mokrých šatů“ (wet dress rehearsal), kdy se bude nanečisto zkoušet odpočítávání a to včetně napouštění paliva. Raketa se poté vrátí do haly VAB, kde proběhne finální příprava na start.

Před pár měsíci se počítalo s testem mokrých šatů do konce roku. Nyní už víme, že se tak stane až „na začátku příštího roku“.

Pokud proběhne vše dobře a nedojde k odkladům, otevře se první startovací okno pro let k Měsíci 12. února 2022 pozdě večer našeho času. Startovací okno potrvá vždy zhruba dva týdny. První polovina startovacího okna povede k šestitýdenní misi, druhá ke čtyřtýdenní.

Další startovací okna trvají od 12. do 27. března a od 8. do 23. dubna. Zatím to vypadá, že březnové okno je reálnější a to i v případě, že půjde vše „téměř hladce“. Reálnější termín budeme znát po zmíněném testu mokrých šatů.