Šestikolka Curiosity vyfotila na Marsu otvor, který vypadá jako umělý vchod do podzemí

Šestikolka Curiosity pořídila 7. května (Sol 3466) krátce před desátou hodinou dopolední našeho času záběr, který s menším zpožděním způsobil poprask na sociálních sítích.

Mise Mars Science Laboratory s roverem Curiosity přistála v Galeově kráteru 6. srpna 2012 v 7:30 ráno našeho času a od té doby zkoumá povrch rudé planety a hledá mimo jiné i důkazy života.

Na projekt MSL loni v únoru navázala neméně úspěšná mise Mars 2020 s téměř identickou šestikolkou Perseverance, která společně s dronem Ingenuity přistála v kráteru Jezero.



Vypadá to jako uměle ražený vhod do skalního obydlí, ale jak už to mu v životě bývá, bude to nejspíše opět jen marsovská eroze

Ve skutečnosti je otvor maličký

Ale zpět k fotografii. Duální panoramatická kamera Mastcam zaznamenala nejspíše erozní útvar na skalnatém svahu, který vypadá, jako by to byl pečlivě vybroušený vchod do podzemí a s rozměry v podstatě standardních vchodových dveří.



Najdete dveře na složeném snímku?

Z nitra prohlubně asi žádný zelený mužik nevykoukne, podle debaty pod příspěvkem na Twitteru má totiž otvor velikost jen okolo 11 palců – 28 centimetrů.

Za erozí, která vypadá až podezřele uměle, v každém případě nemusíte cestovat napříč sluneční soustavou. Jak totiž připomíná další tweet v diskuzi, téměř dokonale zpracované skály najdete i na zemském povrchu. A i v těchto případech se o vše postarala výhradně příroda a její procesy.

Twitter je už plný vtípků

V každém případě, během několika hodin se Twitter zaplnil všemožnými retušemi a vtípky, k čemu všemu by mohl otvor sloužit a kdo všechno z něj nakonec vykoukne.