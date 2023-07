Sestřelený čínský špionážní balon používal ke sledování americké technologie, odhalila analýza

Představitelé amerického ministerstva obrany ve čtvrtek 29. června oznámili, že čínský špionážní balon pořizoval snímky a videozáznamy pomocí americké technologie. Balon, který byl na začátku tohoto roku sestřelen u pobřeží Jižní Karolíny, na základě předběžných výsledků vyšetřování pravděpodobně nepřenášel informace zpět do Číny, nicméně vyšetřování v tomto směru stále probíhá, informuje magazín Gizmodo.

V únoru čínská vláda popřela, že by balon byl určen ke sledovacím účelům. Tvrdila, že se jednalo o meteorologický balon, který se vychýlil z kurzu. Když však americká armáda trosky vyzvedla, našla v nich techniku určenou k získávání informací ze země, včetně přístrojů určených ke sběru a přenosu dat.

Americké technologie v čínském balonu

Vyšetřovatelé nekonkretizovali, jaké konkrétní technologie špionážní balon používal. V rozhovoru pro deník Wall Street Journal uvedli, že se jednalo o součástky, které jsou komerčně dostupné ve Spojených státech a lze je koupit i přes internet. Vybavení nalezené v troskách podpořilo přesvědčení amerických úřadů, že balon byl určen ke špionáži USA, a vyvrátilo tvrzení Číny, že měl sloužit k monitorování počasí.

Úředníci uvedli, že náklad sledovací techniky, který balon nesl, byl velký jako tři školní autobusy a že letěl ve výšce asi 60 000 stop (přibližně 18 kilometrů). Vysoce postavený představitel ministerstva obrany dodal, že USA byly schopné získat informace o balonu ještě v době, kdy byl ve vzduchu. „Přelet sledovacího balonu nad územím USA měl pro nás zpravodajskou hodnotu,“ uvedl. „Nemohu zacházet do podrobností, ale mohli jsme balon a jeho vybavení studovat a pečlivě zkoumat, což bylo cenné.“

Nejnovější zprávy o tom, že balon nepřenášel do Číny žádné důležité informace, jsou zásadním v rozporu s dřívějším článkem zpravodajské televizní stanice NBC z dubna, který uváděl, že špionážní balon přenášel do zámoří citlivé vojenské údaje.

NBC tehdy citovala dva nejmenované vysoce postavené americké představitele a jednoho bývalého významného činitele americké administrativy, kteří údajně uvedli, že balon proletěl nad několika vojenskými objekty a navzdory veškerému úsilí Bidenovy administrativy tomu zabránit odesílal v reálném čase informace do Pekingu.

Čína vyhrocuje mezinárodní vztahy

V době odhalení balonu americká armáda přemístila potenciální cíle, aby mu zabránila v zachytávání elektronických signálů. Představitelé Pentagonu vydali v únoru, jen několik dní před sestřelením balonu, prohlášení, že nevěří, že by balon byl schopen zachytit citlivé informace. „Vyhodnotili jsme, že tento balón má z hlediska shromažďování zpravodajských informací omezenou přidanou hodnotu,“ sdělili tehdy.

Výše uvedená zjištění přicházejí v době napjatých vztahů mezi Čínou a USA, a to i přesto, že ministr zahraničí Antony Blinken počátkem června odcestoval do Pekingu, aby se pokusil napravit vztahy mezi oběma zeměmi. Prezident Joe Biden mezitím s odkazem na špionážní balón prohlásil, že „kapitola by měla být uzavřena“ za předpokladu, že se nebude opakovat, a označil ji za „trapnější“ pro čínskou vládu.

Čínské špionážní aktivity však dle posledních zpráv nepolevují. Podle BBC News byl tento týden spatřen balon vznášející se nad Japonskem a Tchaj-wanem. Japonsko potvrdilo, že balony přelétaly nad jeho územím, a uvedlo, že je připraveno je v budoucnu sestřelit.