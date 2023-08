Seth Shostak zpochybnil tvrzení whistleblowera Davida Grusche o mimozemšťanech

Důstojník U.S. Air Force a bývalý zpravodajský úředník David Grusch se minulý týden postaral o pořádný rozruch, když před Kongresem vypověděl, že americká vláda vlastní nejen sestřelené kosmické lodě mimozemského původu, ale dokonce i mrtvoly členů jejich posádek.

Nyní na něj zareagoval rovněž známý astronom Seth Shostak, který pracuje pro SETI Institute. „Jde o skutečně mimořádná tvrzení, která si žádají mimořádné důkazy. Avšak kde tyto důkazy jsou?“ napsal Shostak pro MSNBC.

Pokud by takové přesvědčivé důkazy skutečně existovaly, „tisíce vědců by mezi sebou bojovaly o možnost je studovat“.

Spiknutí?

Samozřejmě lze uvažovat rozsáhlé spiknutí, jehož cílem je udržovat laickou i odbornou veřejnost v nevědomosti. Něco takového však podle Shostaka není příliš pravděpodobné.

Jedním z důvodů je i skutečnost, že kolem naší planety v současnosti obíhají již tisíce satelitů, které by musely přilétající kosmické lodě zaznamenat a pořídit jejich fotografie či rovnou videa.

„Stále jsem skálopevně přesvědčen o tom, že návštěva mimozemšťanů není něco, co by se dalo udržet v tajnosti. Takové tajemství by prostě bylo příliš velké,“ konstatoval Shostak.