Severní Korea okopírovala velké americké drony Global Hawk a Reaper

Foto: U.S. Air Force

Není tajemství, že podstatná část technologického pokroku ve vojenských technologiích východních diktatur je výsledkem krádeží západních technologií a průzkumu zřícených strojů, především na středním Východě. Bohužel si svá tajemství nedokážeme ochránit před jejich hackery a špiony.

V plné nahotě to ukazují dva nové velké drony, které nedávno představila Severní Korea. Na první pohled jsou tak tak věrné kopie úspěšných amerických dronů Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk a General Atomics MQ-9 Reaper, včetně velikosti těchto strojů, že je to mimo jiné výsměch Spojeným státům a jejich spojencům.

Zůstává samozřejmě otázkou, jaké jsou reálné možnosti těchto okopírovaných strojů. Jejich účinné využití vyžaduje kvalitní vybavení a také kvalitní operátory, kteří je obsluhují. Na druhou stranu, fakt, že Severní Korea investuje své velmi omezené zdroje do vývoje těchto dronů svědčí o jejich narůstajícím zájmu o pokročilé průzkumné i bojové drony.

„Typ Global Hawk“ a „typ Reaper“

Označení severokorejských dronů zatím není jasné. Západní média jim vcelku trefně říkají „typ Global Hawk“ a „typ Reaper.“ Oba okopírované drony byly s velkou pompou představeny během státní návštěvy ruského ministra obrany Šojgua, který usiluje o větší vojenskou spolupráci se Severní Koreou.

Kopírování amerických technologií jde tak daleko, že Severní Korea zveřejnila záběry, kde severokorejský dron „typ Reaper“ odpaluje rakety, z nichž část věrně připomíná americké protitankové střely AGM-114 Hellfire. U podobných záběrů ale obvykle není jasné, zda nejde o podvrh.

Momentálně není jasné, co všechno mohou severokorejci, s jejich vybavení a infrastrukturou, s uvedenými kopiemi amerických dronů dokázat. Analytici se každopádně domnívají, že by oba typy dronů mohly být pro severokorejský režim přínosem, i když budou jejich schopnosti v porovnání s originály velmi omezené.

Drony „typ Global Hawk“ mohou monitorovat dění v Jižní Koreji i z větší vzdálenosti od demarkační linie. Stejně tak se mohou uplatnit v námořním průzkumu. Pro Severní Koreu, která (snad) zatím nemá k dispozici pokročilé senzory a komunikační technologie, by bylo rovněž přínosem, kdyby tyto drony přenášely komunikaci.

Pokud jde o drony „typ Reaper,“ ty v poslední době mnohokrát prokázaly užitečnost v různých typech konfliktů. Týká se to průzkumu i bojových misí, v nichž podnikají přesné údery na rozmanité cíle protivníka. Uplatnily by se i v různých typech provokací. Severní Korea až doposud disponovala malými drony, jejichž úroveň vzbuzovala spíše úsměv. Teď se to může změnit.