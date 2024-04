Severní Korea otestovala hypersonický systém Hwasong-16b. Raketa po 600 km letu spadla do moře

V roce 2015 vyšlo najevo, že Severní Korea zřejmě vyvíjí hypersonickou balistickou střelu středního doletu, která původně nesla označení Hwasong-16. Dne 2. dubna 2024 jihokorejský sbor náčelníků štábů ohlásil, že Severokorejci takovou raketu odpálili. Letěla asi 600 kilometrů východním směrem a pak spadla do Japonského moře.

Severokorejská státní zpravodajská agentura poté jako obvykle příští den ohlásila, že šlo o první let balistické rakety Hwasong-16b, která údajně na rozdíl od svého předchůdce využívala pevné raketové palivo a byla vybavená hlavicí v podobě hypersonického kluzáku. Rovněž zveřejnili řadu snímků a videí, které ukazují systém Hwasong-16b v akci a nezapřou, že hlavním cílem těchto aktivit je zastrašování.

Na snímcích je patrné, že Hwasong-16b je instalovaný na masivním 14kolovém transportéru typu TEL ( Transporter erector launcher ), tedy takovém, který zajistí přepravu i vypuštění balistické střely. Rovněž je zřetelná přítomnost severokorejského diktátora Kim Čong-una. K vypuštění střely podle všeho došlo na předměstí Pchjongjangu.

Úplně se jim nedá věřit

Severokorejci zveřejnili některé technické detaily, je ale nutné je brát s rezervou, protože prakticky veškeré zprávy z tohoto režimu jsou součástí státní propagandy. Podle těchto údajů je Hwasong-16b dvoustupňová raketa. Po úspěšném startu a letu mělo dojít k oddělení kluzáku, jehož trajektorie se dvěma vrcholy ve výškách 101,1 a 72,3 kilometrů odpovídala možnostem takového stroje.

Kluzák měl dosáhnout hypersonické rychlosti, tedy více než Mach 5. Po více než 1 000 kilometrech měl zasáhnout zamýšlenou oblast. Údaje ze Severní Koreje rovněž zahrnují dolet takového systému, který má být 3 000 až 5 500 kilometrů, což by vystavilo útoku americké základny v Japonsku a na Guamu. Nicméně, ve skutečnosti to bylo 600, maximálně 650 kilometrů.

Jak dokládá i tento test, Severní Korea v poslední době velmi investovala do raketových motorů na pevné palivo. V porovnání s motory na kapalné palivo se s nimi mnohem snadněji manipuluje a rakety jsou připraveny k odpálení mnohem rychleji. V důsledku jde o mnohem flexibilnější zbraňové systémy, které je obtížnější ničit.

Ačkoliv se Severokorejci nevyjádřili, jakou hlavici by měl nést hypersonický kluzák systému Hwasong-16b, potenciálně by to mohla být konvenční i jaderná nálož. Pro severokorejskou propagandu to bude samozřejmě především jaderná varianta, ale i konvenční nálož v takové zbrani představuje hrozbu, se kterou je nutné počítat.