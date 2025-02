Sex, karbon, displeje a cyklistika. Flitedeck jsou řídítka jak pro vesmírnou loď, ředitelka vybírá peníze na OnlyFans

Silniční cyklistika je koníček, jako každý jiný – když vás nadchne něco, co vylepší/odlehčí/zrychlí vaše kolo, tak to prostě musíte mít. A Flitedeck (flite.bike) útočí na ty movitější (až pohádkově bohaté) z bláznů v přiléhavých dresech. Ale k ceně se dostaneme až na konci článku, teď se pojďme nadchnout...

Flitedeck je kokpit (sestava řídítek a představce) s integrovaným počítačem a třemi dotykovými displeji. Nahrazuje tak cyklopočítač, ale přidává dva zásadní trumfy – násobně větší displejovou plochu ve srovnání s cyklopočítači, takže se vejdou všechny klíčové informace, už není nutné prioritizovat a přepínat. A pak je tu aerodynamika. Jestli jsou silničáři něčím posedlí, tak je to snižování odporu vzduchu. Cyklopočítač trčící z řídítek rozhodně nepomáhá, a to samé se dá říct o svítilně. Žádné objímky a držáky, Flitedeck elegantně skrývá techniku do aerodynamicky tvarovaného profilu. Vše ve špičkové kvalitě a designu, na který jsou cyklisté zvyklí.

Co to umí

Displej. Má 18 cm na šířku a větší střední část má 7 cm na výšku. Obsah je plně konfigurovatelný, takže si jezdec zobrazí přesně to, co je pro něj důležité – od zařazeného stupně přes stav baterií připojených zařízení po biometrická data jezdce. Wattmetr, kadence, hrudní pás, navigace, profil trati, nic by nemělo být problém. Dokonalý přehled o situaci za kolem dodá připojený radar a/nebo kamera.

má ochránit kolo proti krádeži, případně pomůže s jeho nalezením. Svítilna. Je integrovaná v čelní hraně. Splňuje nejpřísnější německou normu StVZO, takže si můžete být jistí, že nahradí běžná cyklistická světla, která se připojují pomocí držáků.

Celý set včetně elektroniky a baterie uvnitř váží kolem 800 gramů. Baterie. Vystačí na 20 až 30 hodin provozu, záleží na způsobu použití. Nabíjí se pomocí běžného USB-C.

Sexy financování

Za projektem stojí pár německých inženýrů Sabrina Fischer a Matthias Huber, kteří se setkali v oblasti motorsportu. Pozornost poutá zejména Sabrina, která má za sebou angažmá u Porsche Motorsport, nebo v robotické závodní sérii Roborace (více na LinkedIn). Kromě toho má také Instagram, na kterém se nebojí odhalit tolik kůže, kolik jen pravidla sociální sítě dovolí.



Tohle je Sabrina v práci a to druhé ...vlastně také v práci.

A co se sociálních sítí týče, jde dvojice ještě dál. Když sháněli tradiční financování pro svůj startup, setkali se s hromadou bariér a podmínek, až se rozhodli, že svůj projekt zkusí financovat pomocí platformy OnlyFans. Obsah táhne především Sabrina a prý „explicitní včetně úplné nahoty“. Co přesně to znamená, se dozvíte za 25 dolarů zde.

Zapojení kontroverzního OnlyFans zavřelo některé dveře, ale nakonec přitáhlo i tradiční investory a Flitedeck prý pracuje obří spolupráci s jednou z významných cyklistických značek.

Kolik to stojí (hodně)

Cena je záležitost relativní, ale v případě Flitedecku si troufnu říct, že stojí hodně – zvláště prémiové a zážitkové varianty, na které startup hodně spoléhá. Nejde přece jen o produkt, ale o celkový dojem a zážitek, který s sebou přinese.

Zatím jsou v nabídce čtyři verze Flitedecku:

Early Bird: 41 000 Kč. Pro odvážné zájemce, kteří se nebojí vyzkoušet nový produkt. Tahle řídítka mají a umí všechno, co popisuji výše. Navíc slouží jako vstupenka do tzv. Flitedeck Founders Circle, což znamená, že majitelé budou dostávat pozvánky na produktové premiéry, testovaní betaverzi atd.

Základní Flitedeck může mít 24 rozměrů a tři povrchové úpravy, ale kdybyste si nevybrali, v téhle edici vám vyrobí řídítka na míru a přesně podle požadavků. Pod lakem bude vaše jméno s vlaječkou a můžete se ozvat inženýrům Flitedecku s prosbou o radu s nastavením či tréninkem. Lifetime Upgrade 2 557 000 Kč. Ano, dva a půl miliónu. Tenhle program si může koupit jen jeden jediný zákazník. Do konce života pak dostane jakoukoliv hardwarovou novinku, kterou tahle firma představí. Když bude kupovat nové kolo, prostě si řekne o nový Flitedeck. Také dostane přímý kontakt na zakladatele, přístup k týmu pro konzultace či návštěvy.

Vedle toho firma nabízí Flitedeck Experience – zájezdy do Dolomit (84 tisíc) nebo přece jen rovnějšího Calpe (74 tisíc). Třídenní jízdy v malém týmu do 10 lidí, kde se perfektně naučíte používat všechny možnosti, které chytrá řídítka nabízí. Nakonec si jeden Flitedeck odvezete domů.

Nejdražší Experience stojí 639 tisíc, kupující si vybere lokalitu, poletí s ním Sabrina a fotograf, který zážitek zdokumentuje.