Sháníte vzorky pradávné Venuše? Zkuste to na Měsíci

Poslední dobou se množí důkazy, že Venuše, která je v řadě ohledů dvojčetem Země, mohla být před miliardami let vlastně docela pohostinným místem, s kapalnou vodou a mnohem řidší atmosférou než dnes.

K prověření takových teorií by bylo dobré mít po ruce nějaké geologické vzorky. To je ale v případě Venuše dost obtížné. Je to pekelný svět, žhavější než rozpálená trouba. Když tam přistanou naše sondy, tak jsme vděční za každou minutu, po kterou vydrží fungovat. Natož aby vozily zpět nějaké vzorky.

Astronomové Samuel Cabot a Gregory Laughlin z americké Yale University jsou ale přesvědčeni, že bychom mohli mít vzorky z Venuše vlastně velmi blízko, téměř na dosah ruky. Podle jejich nové studie totiž kousky Venuše, pravděpodobně celé miliardy takových kousků, zřejmě leží na Měsíci. Stačilo by je jenom najít a posbírat.

Asteroidy a komety

Badatelé vycházejí z toho, že asteroidy a komety, které během historie dopadaly na Venuši, zřejmě vymrštily ohromné množství úlomků venušanských hornin a vyslaly je na oběžnou dráhu, která se přitom kříží s oběžnou dráhou Země i Měsíce. Mnohé z těchto úlomků Venuše, které mohou být staré miliardy let, přitom podle všeho skončily na povrchu Měsíce, jako meteority z Venuše.

Podle Cabota se katastrofické události, o nichž je řeč, mohou odehrávat tak jednou za 100 milionů let. A na počátku historie Sluneční soustavy mohly být ještě mnohem častější.

Cabot upozorňuje na to, že Měsíc je jako bezpečný sejf. Úlomky Venuše by tam měly klidně ležet, aniž by se potýkaly s erozí či dlouhodobými geologickými procesy. A čekat, až je sebere zvědavý planetární geolog.

Na Zemi by byl osud dávných meteoritů z Venuše jiný. Pokud tu jsou, tak budou zřejmě pohřbené hodně hluboko, právě kvůli geologickým procesům, které na Zemi probíhají. Proto máme větší šance kousky Venuše nalézt právě na Měsíci.

Když se Venuše stala pekelnou planetou, což se podle některých vědců stalo možné teprve před 700 miliony let, tak velmi zhoustla její atmosféra. Od té doby se už zřejmě žádné vzorky z Venuše nedostanou pryč, i když tam dopadne velké těleso. Snad budeme mít štěstí a najdeme na Měsíci vzorky dávné Venuše.