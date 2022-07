Sherpa A2M je pozoruhodný vysoce mobilní minometný systém

Jak názorně ukazuje průběh ruského útoku proti Ukrajině, i dnešní válčení podstatně spoléhá na dělostřelectvo v rozmanitých podobách. Klíčem k úspěchu je přitom velmi kvalitní mobilita. Protivník bývá vybavený radary, pozorovacími drony a prostředky, s nimiž může relativně snadno provést odvetnou palbu na dělostřelecké jednotky.

Francouzské společnosti Arquus a Thales spojily síly se španělskými NTGS a společně vyvinuli pozoruhodný minometný systém Sherpa A2M (Advanced Mobile Mortar), který má mobilitu zakódovanou již ve svém názvu. Tento systém má být adekvátní odpovědí na taktické výzvy současného válčení.

Nabízí mobilitu, ochranu pro posádku, palebnou podporu pozemním jednotkám a také mobilní protibaterijní palbu. Součástí vybavení je i pokročilý systém pro řízení palby a intuitivní ovládání. Toto všechno je k dispozici za zlomek ceny samohybného děla.

Třikrát přesnější než klasický minomet s hladkou hlavní

Systém Sherpa A2M kombinuje excelentní mobilitu vozidel řady Sherpa Light, osvědčený minometný systém od NGTS a samotný minomet ráže 120 mm s drážkovanou hlavní společnosti Thales.

Thales je rovněž výrobcem zařízení, které umožňuje operovat s drážkovanou munici ráže 120 mm a v budoucnu i s laserem naváděnou minometnou municí této ráže. Minomet s drážkovanou hlavní je přitom asi třikrát přesnější než klasický minomet s hladkou hlavní.

Díky zmíněné přesnosti a efektivitě palby je Sherpa A2M schopný dosáhnout podobných operačních výkonů s mnohem nižším počtem výstřelů. Stačí mu k tomu zhruba 4krát méně minometných střel.

Vozidlo uveze 40 minometných střel ráže 120 mm v zadní části a v případě potřeby je možné umístit další munici ještě do kabiny. Se standardní drážkovanou municí dostřelí do vzdálenosti 8,2 kilometrů a až do 13 kilometrů s projektily vybavenými raketovým pohonem.

Sherpa představuje novou generaci obrněných vozidel, která vychází z mnohaleté zkušenosti výroby obrněnců, jejich údržby i nasazení na bojištích. Vozidlo je dobře chráněné před balistickými hrozbami, minami i improvizovanými výbušnými zařízeními (IED) a zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti pro posádku vozidla při operačním nasazení.