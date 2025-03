Šílená vozidla 20. století: Podhuštěný Rolligon, kráčející sovětský bagr a tříkolka v kufru

Díky tomu bagr neuklouzne, je stabilnější a může pracovat i na měkčím podloží, kde by už měla klasická kolová vozidla vážný problém. Ale pozor, rozhodně to neznamená, že je ESH-6/45 elektrickým pírkem. Když se bagr dá do pochodu, zatíží podloží úctyhodným tlakem 108 kPa.

Cybernetic Walking Machine je dodnes k vidění ve virginském U.S. Army Transportation Museum a my vřele doporučujeme k nahlédnutí tuto galerii na Flickru, kde jsou k vidění desítky dalších bizarních exponátů z laboratoře ARPA.

Americká armáda doufala, že stroj s jedním řidičem uveze až 220 kilogramů užitečného nákladu, který dopraví téměř kamkoliv. Byť to vůz během zkoušek nakonec dokázal, uměl chodit vpřed a vzad a také se otáčet, armáda brzy přišla na to, že je nákladní vrtulník mnohem praktičtější.

Prototyp čtyřnohého stroje s elegantními černými botkami spatřil světlo světa na přelomu 60. a 70. let minulého století. Společný výzkumný projekt někdejší federální agentury ARPA (dnes DARPA) a strojařského hegemona General Electric měl za úkol vyvinout mašinu, která by chůzí pomocí důmyslného systému hydraulických aktuátorů zdolala prakticky jakýkoliv terén.

Car tank nicméně nakonec do zákopové války vůbec nezasáhl, prototyp totiž na sklonku léta 1915 zapadl při zkouškách do ruské bažiny a už se ho nepodařilo nikdy vyprostit. Místní jej postupně částečně rozkradli a zbytek kostru skončil ve šrotu až v roce 1923 po občanské válce v Rusku.

Rolligon

Technologii bizarních automobilů na obřích pneumatikách nahuštěných na relativně nízký tlak poprvé představil William Albee už v roce 1951, přičemž dobová legenda, kterou cituje i časopis Life z března 1953, praví, že se Albee inspiroval u Inuitů.

Obyvatelé severoamerické tundry totiž používali nafouknuté vaky z kůže mrožů a dalších ploutvonožců, na kterých váleli těžké předměty po měkkém sněhu. Právě tímto způsobem dostali z vody na břeh i své těžké rybářské lodě.

Albee nahradil nebohé nafouknuté ploutvonožce gumou vyztuženou nylonem, nechal si vyrobit obrovský nafukovací válec a připevnil jej na nápravu tehdejšího malého nákladního automobilu. Výsledkem byl vůz, který zdolal rychlostí 16 km/h prakticky jakoukoliv překážku a stejně jako vynález Inuitů se nebořil do sněhu.



Evoluce rolligonových kol od padesátých let po současnost

A co víc, kdyby vás takový stroj, který záhy získal obchodní název Rolligon, přejel, díky nízkému vnitřnímu tlaku v obří pneumatice by to byla leda tak trošku ostřejší thajská masáž, která by vám nijak neublížila.

Dnes se technologie rolligonů používá třeba v severské tundře Aljašky a Kanady a využívají ji zejména těžební společnosti. Ostatně, značku vlastní jedna z nich –texaská korporace National Oilwell Varco.