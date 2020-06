Šílenec, nebo vizionář? Fyzik chce na Měsíci vybudovat urychlovač částic

Konstruování urychlovačů částic a nastavení podmínek pro provádění pokusů rozhodně není jednoduché. Jeden fyzik však nyní přišel s neobvyklým návrhem: realizovat takový projekt na naší přirozené družici.

Nikolaj Zajcev, který mj. vlastní finanční poradenskou firmu Innovaest, tvrdí, že Měsíc představuje ideální místo pro bádání v oblasti fyziky částic.

Jde o nepochybně fascinující myšlenku, nicméně její uvedení v život by bylo velice náročné. Lidé totiž dosud na Měsíci nepostavili ani jednu budovu – natožpak funkční urychlovač.

Měsíc jako obří paprsková zbraň?

Na druhé straně, kolizní experimenty by zde opravdu mohly probíhat jednodušeji – jednak kvůli extrémně nízkým teplotám (které vyžadují supravodivé materiály urychlující částice) a jednak kvůli lepšímu vakuu (žádné „zbloudilé“ atomy).

Zajcev podle LiveScience rovněž uvažuje o přeměně Měsíce v jakousi obří paprskovou zbraň. Ta by neustále vysílala paprsky kosmického záření nebo dokonce neutrin do přijímačů umístěných na Zemi.

Momentálně vůbec není jasné, zda by něco takového skutečně mohlo fungovat. Kdyby ale ano, vědcům studujícím výše zmíněné fenomény by to značně ulehčilo práci.

Titulní foto: x70tjw, CC BY-SA 2.0