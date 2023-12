Šílený i na Hitlerovy poměry. Gigantický tank Ratte byl tak těžký, že by drtil silnice a bořil mosty

Adolf Hitler miloval velké technologicky vyspělé zbraně. Mohutné bitevní lodě, nadzvukové rakety a proudová letadla Třetí říše skutečně nasadila, ale pak tu byly projekty, ve kterých se vůdcova fantazie vydala daleko za hranice možného. Jednou z plánovaných zbraní byl gigantický tank Landkreuzer P-1000 Ratte. Byla to skutečná pojízdná pevnost, která byla násobně těžší a výkonnější než jakýkoli jiný tank v historii.

Blitzkrieg Zatímco během 1. světové války Němci zaváděli tanky pomalu, brzy poté změnili taktiku a masivně investovali do obrněných a mechanizovaných systémů. Na začátku 2. světové války mohli kombinovat pěchotu, tanky a letectvo k rychlému prolomení nepřátelských linií. Tato filozofie bleskové války, neboli blitzkreig, umožnila rychle přemoci Polsko a Francii. Hitlerův šílený vlak. Příběh megalomanské Breitspurbahn, která měla nahradit zaoceánské parníky Německé tanky z počátku 2. sv. války byly palebnou silou, rychlostí a pancéřováním srovnatelné s americkými a britskými. Později však začali Němci zavádět tanky řady Tiger s těžším pancířem a výkonnějšími děly. Panzerkampfwagen VI (spojenci označovaný jako Tiger I) vážil přes 60 tun, což je téměř dvojnásobek amerického tanku M4 Sherman. Čelní pancíř Tigeru byl tak silný, že ho standardní munice Shermanu nedokázala probít.

Tiger II v roce 1944 v ulicích Budapešti V roce 1943 Němci přestali vyrábět Tiger I ve prospěch tanku Tiger II, který byl ještě těžší a měl silnější pancíř. Byl to pravděpodobně nejdokonalejší a nejvýkonnější tank druhé světové války. Kvůli náročnosti konstrukce a nedostatku surovin však bylo do konce války dokončeno pouze 492 kusů. Proč se tank jmenuje po nádrži Myšlenku pohyblivého obrněného stroje určeného k ochraně vojsk lze vystopovat už u Leonarda da Vinciho, který v 15. století navrhl několik zařízení podobných tankům. Nikdo však takový stroj nepostavil, dokud se na bojištích 1. světové války nerozšířil kulomet. Rychlost palby byla najednou taková, že mělo smysl vyvinout stroje, které by jí mohly čelit. První zemí, která se o tuto myšlenku začala vážně zajímat, byla Velká Británie. V roce 1915 založil Winston Churchill (pozdější slavný premiér) výbor pro vývoj tzv. „pozemních křižníků“, který měl možnosti výroby takových strojů prozkoumat. Vývojem se zabývalo námořnictvo, protože původně byly tyto stroje považované za rozšíření schopností válečných lodí. Během konstrukce se název zbraně přejmenoval na „tank“, protože vývoj byl maskován jako vývoj velkých vodních nádrží – což je v angličtině tank. Tento název se později vžil a obrněncům s těžkou výzbrojí už se dnes jinak neřekne.

Maus Německé plány na těžší a výkonnější tanky tím však neskončily. V roce 1942 schválil Hitler stavbu těžšího Panzerkampfwagen VIII Maus. Měl vážit 100 tun, ale požadavky rostly a prototyp už vážil neuvěřitelných 180 tun. Měl masivní pancíř silný až 250 milimetrů a na věži nesl hlavní kanón ráže 128 milimetrů, vyvinutý z lodního děla.

Tank Maus na speciálně vytvořené nákladní vlakové plošině. Na normálně se nevešel. Maus byl tak velký a těžký, že nebyl schopen překonat většinu mostů, proto byl navržen systém, aby mohl překonávat řeky broděním. Vzhledem k velikosti tanku to bylo snadné, pokud byla voda hluboká jen několik metrů. V případě hlubších řek byl Maus navržen tak, aby se dal překonat ponořený pomocí šnorchlu, kterým se k posádce dostával čerstvý vzduch. Hitlerova Myška. Pohnutý příběh Mause, největšího tanku všech dob Do konce války byly patrně dokončeny pouze dva prototypy a Maus se nikdy nedostal do boje. Za nejpravděpodobnější osud je dnes považována snaha osádek obou prototypů tanky vyhodit do povětří poté, co přestaly fungovat a východní fronta se blížila. Sověti poté oba poškozené prototypy ukořistili a sestavili z nich kompletní tank, který dodnes stojí v tankovém muzeu Kubinka u Moskvy.

Druhý prototyp tanku Maus tak, jak jej našly sovětské jednotky, poté, co jej jeho osádka vyhodila do vzduchu. Plány na podobný, ale levnější supertěžký tank E-100 schválil Hitler v roce 1943, ale žádný prototyp nebyl nikdy dokončen. Tank Maus byl tak velký, že nedával smysl, přesto chtěl Hitler postavit i něco ještě desetkrát těžšího...

Landkreuzer Ratte Maus byl mnohem větší a těžší i než dnešní tanky, ale s jídlem roste chuť a Hitler byl megaloman, takže po Myši (Maus) měla přijít Krysa (Ratte). Velitel tankových vojsk Heinz Guderian ve svých pamětech napsal, že během konference vyšších generálů a stranických funkcionářů v roce 1942 „Hitlera fantazie zavedla do říše gigantických rozměrů a inženýři Grote a Hacker dostali příkaz zkonstruovat monstrózní tank o hmotnosti 1 000 tun“. Landkreuzer P. 1000 Ratte, měl být 35 metrů dlouhý, téměř 14 metrů široký a tyčil by se do výšky čtyřpatrového domu. Měla to být pojízdná pevnost s pancířem o tloušťce 250 milimetrů, několika těžkými zbraněmi a nejméně 20člennou posádkou. Hlavní věž měla být převzata z těžkých námořních křižníků, jako byly válečné lodě třídy Gneisenau, každé ze dvou děl mělo mít ráži 280 mm a granát o hmotnosti 320 kilogramů mohlo vrhnout až na vzdálenost 40 kilometrů.

Takhle tank P.1000 Ratte vidí hráči War Thunder. Kromě toho měl Ratte nést nejméně jeden protitankový kanon ráže 128 mm, případně dva 15mm autokanony Mauser MG 151/15. Umístění není jasné, badatelé spekulují, že měly být namontovány vpředu pod hlavní věží nebo na menší věži v zadní části. Na ochranu proti útokům letadel se na stroji počítalo s osmi protiletadlovými kanóny Flak 38 ráže 20 mm. Na rozdíl od menších tanků byl Landkreuzer dostatečně velký, aby mohl mít uvnitř toalety a úložné prostory. Plánovalo se také, že by mohl nést dva motocykly BMW R12 pro průzkumné účely. Aby se rozložila jeho obrovská hmotnost, místo obvyklých dvou by Ratte potřeboval šest pásů. I tak by průjezd tohoto monstra drtil silnice a přes většinu mostů by nikdy nemohl projet. Nicméně díky šestimetrové světlé výšce a použití šnorchlu by Ratte přebrodil většinu řek.

Umělecké ztvárnění tanku P.1000 Ratte. Dalším problémem bylo najít dostatečně výkonné motory, které by Landkreuzer rozpohybovaly. Společnost Krupp, která Ratte pro Hitlera navrhovala, zamýšlela použít dva 24válcové diesel-motory MAN V12Z32/44. Sloužily na německých ponorkách a supertank by s nimi měl výkon 17 000 koní. Uvažovalo se také o spojení osmi 20válcových lodních motorů Daimler-Benz MB501 z německých rychlých torpédových člunů. Pokud by se Ratte někdy dostal na bojiště, neměli Spojenci pozemní zbraň, která by se s ním mohla rovnat. Nejtěžší obrněnou zbraní, o jejímž nasazení Američané ve druhé světové válce uvažovali, byl stíhač tanků T-28 s hmotností (95 tun). Jeho dělo ráže 105 mm by však na Ratte nestačilo.