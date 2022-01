Silvestrovské odpalování pyrotechniky v Brně výrazně zhoršilo kvalitu ovzduší

Znečištění ovzduší způsobené odpalováním pyrotechniky na Silvestra 2021/2022 bylo v Brně nejvýznamnější za několik posledních let. Plyne to z článku publikovaného na blogu pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu.

Je třeba uvést, že v dané souvislosti se monitorují zejména koncentrace suspendovaných částic PM 10 (o průměru do 10 µm) a PM 2,5 (o průměru do 2,5 µm). Právě pro ty totiž platí jak to, že jsou během odpalů emitovány, tak to, že mají zákonem stanovený emisní limit.

Podle dostupných informací bylo v Brně zvýšení koncentrací částic PM 10 a PM 2 velmi výrazné na řadě stanic a celkově nejvýraznější za posledních až 10 srovnávaných Silvestrů.

Oproti tomu v Praze byly koncentrace částic PM 10 i jejich zvýšení kolem půlnoci naopak na nejnižších hodnotách za minimálně posledních 10 let.

Tento rozdíl může být způsoben řadou faktorů – například odlišným množstvím odpálené pyrotechniky či rozptylovými podmínkami. Každopádně ale platí, že v jihomoravské metropoli byly v prvních hodinách roku 2022 naměřeny vůbec nejvyšší koncentrace částic PM 10 v celé ČR.

Vliv na lidské zdraví

Co se týče vlivu na lidské zdraví, jeho hodnocení je dosti komplikované. I v případě, že pro dané částice existuje 24 hodinový emisní limit (v tomto konkrétním případě je stanovený pro PM 10 ), je tento považován za překročený pouze v případě, že k tomu dojde nejméně 35krát za rok.

Na druhé straně je však třeba vzít v potaz skutečnost, že velmi vysoké koncentrace mohou mít negativní dopad na zdraví i v případě krátkodobé expozice – zejména pokud je řeč o náchylných jedincích.

Titulní ilustrační foto: Martin Grill, CC BY-NC-ND 2.0