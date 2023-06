Situace v Záporožské jaderné elektrárně je nebezpečná, varuje šéf agentury pro atomovou energii

Podle generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafaela Mariana Grossiho ruské síly, které stále okupují největší evropskou jadernou elektrárnu, vytvářejí „extrémně křehkou a nebezpečnou“ situaci. „Máme štěstí, že zatím nedošlo k jaderné havárii,“ řekl Grossi v úterním projevu v Radě bezpečnosti OSN. „Házíme si kostkou, a pokud to bude pokračovat, jednoho dne nás štěstí opustí.“

Grossi vyzval Moskvu a Kyjev, aby se zavázaly, že zamezí jakémukoli útoku na Záporožskou jadernou elektrárnu, a přijaly další opatření, „aby se zabránilo nebezpečí katastrofického incidentu“. Zabránit jaderné havárii je dle jeho mínění možné, pokud se bude dodržovat těchto pět zásad:

Zákaz útoků z elektrárny nebo proti ní, zejména útoků na reaktory a sklady vyhořelého paliva.

Zákaz skladování těžkých zbraní nebo přítomnosti vojenského personálu, který by mohl být použit k útoku.

Zajištění zabezpečení nepřetržitého napájení elektrárny mimo areál elektrárny.

Ochrana „všech struktur, systémů a součástí“ důležitých pro provoz elektrárny před útoky nebo sabotážemi.

Neprovádět žádná opatření, která by tyto zásady narušila.

„Považuji tyto závazky za zásadní, abychom se vyhnuli nebezpečí katastrofické události,“ Rafael Grossi na brífinku Rady bezpečnosti OSN o Záporožské jaderné elektrárně. Mezinárodní agentura pro atomovou energii začne okamžitě monitorovat plnění těchto zásad prostřednictvím vlastního týmu v elektrárně a zveřejní zprávu o jejich případném porušení.

Situace v Záporožské jaderné elektrárně

Záporožská elektrárna, kterou Rusko obsadilo v březnu 2022, se opakovaně dostala do křížové palby. Sedmkrát čelila výpadkům elektřiny, během kterých se musela spoléhat na nouzové dieselové generátory, aby zabránila jaderné havárii. K zatím poslednímu takovému incidentu došlo 22. května.

Ukrajinský velvyslanec v OSN Sergej Kyslycja obvinil Rusko, že pokračuje v „aktivním využívání jaderné elektrárny pro vojenské účely“. Uvedl, že ruská armáda zaminovala její obvod a je zodpovědná za ostřelování, které způsobilo „vážné škody“ na některých částech elektrárny a narušilo její bezpečnost. Tvrdil, že v elektrárně se nachází 500 ruských vojáků spolu s těžkými zbraněmi, municí a výbušninami.

Velvyslankyně USA při OSN Linda Thomas-Greenfield uvedla, že podle posledních zpráv Moskva odpojila důležité senzory pro monitorování radiace v Záporoží a údaje z elektrárny jsou v současnosti zasílány ruskému jadernému dozoru.

„Jedná se o jasnou eskalaci snah Ruska podkopat ukrajinskou suverenitu a kontrolu nad Záporožskou elektrárnou. A to podrývá naši důvěru v úroveň jaderné bezpečnosti této elektrárny,“ uvedla. „Dovolte mi, abych se vyjádřila jasně: Záporožská jaderná elektrárna patří Ukrajině. A její údaje musí jít na Ukrajinu, nikoli do Ruska.“

Rusko útoky na elektrárnu popírá

Velvyslankyně Spojeného království při OSN Barbara Woodward je skeptická ohledně toho, zda bude Rusko zásady dodržovat. „Nové snímky ukazují, že ruské síly zřídily bojové pozice z pytlů s pískem na střechách několika ze šesti reaktorových budov. To naznačuje, že zahrnou reaktorové budovy největší evropské jaderné elektrárny do taktického obranného plánu,“ uvedla.

Na druhé straně Ruský velvyslanec v Organizaci spojených národů Vasilij Nebenzja popřel, že by Rusko kdy zaútočilo na Záporožskou elektrárnu, umístilo tam těžké zbraně nebo rozmístilo v elektrárně vojenský personál, který by provedl útok z jejího území. Dále uvedl, že Moskva podnikla konkrétní kroky k ochraně nejcitlivějších zařízení a součástí elektrárny.

„Rusko přijme nejpřísnější opatření v reakci na jakýkoli útok ze strany Ukrajiny proti jaderné elektrárně, její kritické infrastruktuře, včetně elektrického vedení, a také městu Enerhodar, které je domovem personálu elektrárny a jejich rodin,“ řekl Nebenzja.

Ukrajinský vyslanec konstatoval, že jeho vláda nikdy neudělala nic, co by mohlo vést k jadernému incidentu v zařízení, a prohlásil, že Kyjev si uvědomuje „katastrofální důsledky“, které by to mělo pro zemi a její sousedy. „Abychom s konečnou platností odstranili jaderné napětí plynoucí z nezákonné ruské přítomnosti v elektrárně, musí být vojáci a zbraně staženi, elektrárna musí být deokupována a vrácena pod legitimní, plnou kontrolu Ukrajiny,“ řekl Sergej Kyslycja.