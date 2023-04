Sklenička alkoholu denně vám život neprodlouží. Ale ani nezkrátí, ukázala metaanalýza

Kolem konzumace alkoholu koluje celá řada mýtů a polopravd. Mimo jiné například ta, že umírněné pití určitých alkoholických nápojů může prodloužit život. Poslední metaanalýza vlivu alkoholu na dlouhověkost však ukázala, že sklenka červeného vína k večeři pravděpodobně před předčasným skonem neochrání.

Vědecký tým pod vedením profesora Jinhui Zhaoa z University of Victoria v Kanadě hledal odpověď na otázku „Jaký je vztah mezi průměrnou denní spotřebou alkoholu a úmrtností ze všech příčin?“ Výsledky byly publikovány v pátek 31. března v odborném časopise JAMA Network Open.

Tak jak je to s tím alkoholem?

Předchozí metaanalýza vztahu mezi užíváním alkoholu a úmrtností nezjistila žádné statisticky významné snížení rizika úmrtí při nízké míře konzumace alkoholu ve srovnání s celoživotními abstinenty. Odhady rizika však mohly být ovlivněny počtem a kvalitou tehdy dostupných studií, zejména těch, které se týkaly žen a mladších kohort.

Vědci se proto systematicky ponořili do databází PubMed a Web of Science s cílem identifikovat studie publikované v období od ledna 1980 do července 2021. K modelování relativních rizik použili smíšené lineární regresní modely, nejprve souhrnné pro všechny studie a poté stratifikované podle mediánu věku kohorty (méně než 56 let a více než 56 let) a pohlaví.

Metaanalýza, postavená na 107 kohortových studiích zahrnujících 4 838 825 účastníků, nezjistila ve srovnání s celoživotními abstinenty žádné významné snížení rizika úmrtí u konzumentů alkoholu, kteří vypili méně než 25 gramů ethanolu denně. Uvedené množství ethanolu zhruba odpovídá jednomu půllitru 12° piva, necelým 2 decilitrům vína či 0,5 decilitru destilátu.

Dobrého pomálu

I v případě alkoholu však platí léty prověřená rčení „dobrého pomálu“ či „nic se nemá přehánět“. U konzumentek, jež vypily 25 a více gramů ethanolu denně, a u konzumentů, kteří vypili za den 45 a více gramů ethanolu, bylo zaznamenáno významně zvýšené riziko úmrtí ze všech příčin.

„V tomto aktualizovaném systematickém přehledu a metaanalýze nebyl nízký nebo střední denní příjem alkoholu významně spojen s rizikem úmrtí, zatímco zvýšené riziko bylo patrné při vyšších úrovních konzumace, přičemž u žen začínalo na nižších úrovních než u mužů.“ uvádějí vědci v závěru své práce.

„Naše studie dává silný důvod ke skepsi ohledně uklidňující myšlenky, že alkohol s mírou je zdraví prospěšný,“ uvedl v e-mailu pro medicínský webový magazín MedPage Today spoluautor studie Tim Stockwell, který dodal, že se na toto téma stále vedou spory.