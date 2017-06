Škoda Element nemá střechu ani dveře a jezdí na elektriku. Je to úžasné auto!

V Mladé Boleslavi je nejen sídlo a továrna Škodovky, ale má zde také své střední odborné učiliště, kde si vychovává nové pracovníky. Studium tady přitom nezůstává jen u knih, studenti se zde každý rok pouští do projektů, na jejichž konci je nové auto. Letos výsledek jejich práce obzvlášť zaujal – je to unikátní elektrická plážová bugina Škoda Element. Jakkoli to zní neprakticky, novináři, kteří si auto mohli vyzkoušet (například kolegové z Auto.cz), na něj pějí chválu.

Více informací se o Škodě Element dozvíte při prohlížení galerie: