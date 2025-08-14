Živě Premium
Zajímavé detaily z videa. Tohle je záď s dnes už typickým označením modelu.  Zdroj: Škoda Auto

Škoda Vision O. Tento pohled odhaluje nezvyklé umístění otevírání zadních dveří. Zdroj: Škoda Auto

Škoda Vision O. Video ukazuje nový design sloupku B, který plynule navazuje na zadní část karoserie. Zdroj: Škoda Auto

Takhle nás Škoda dráždí. Koncem července ukázala siluetu. Zdroj: Škoda Auto

V půlce Srpna přidává další kontury… Zdroj: Škoda Auto

Škoda láká na „elektrickou Oktávku“. Koncept Vision O má ukázat design kombíků blízké budoucnosti

Filip Kůžel
14. srpna 2025
Elektromobilům značky Škoda se v poslední době daří a firma nehodlá usnout na vavřínech. V pondělí 8. září na autosalonu IAA Mnichov 2025 odhalí koncept Škoda Vision O, který se během následujícího roku či dvou přetaví v elektrické kombi, praktický vůz pro každý den. Vždyť také O v názvu jasně odkazuje na úspěšnou Octavii Combi.

Novinka, která z Vision O vzejde, nemá Octavii nahradit, ale stát se její elektrickou alternativou. Mimochodem kombi je mezi elektromobily docela vzácný jev, a tak Škoda vedle svých SUV Elroq a Enyaq nabídne zákazníkům něco výjimečného. S Elroqem a Enyaqem bude Vision O sdílet společný designový jazyk Modern Solid.

Takhle nás Škoda dráždí. Koncem července ukázala siluetu.
V půlce Srpna přidává další kontury…

…a dokonce i krátké video:

Chystané elektrické kombi pravděpodobně využije novou platformu SSP, která se na rozdíl od současné architektury MEB (Elroq a Enyaq) lépe hodí pro vozy s nižší světlostí i karoserií. Dostane ji také elektrická alternativa Volkswagenu Golf.

