Škoda láká na „elektrickou Oktávku“. Koncept Vision O má ukázat design kombíků blízké budoucnosti

Elektromobilům značky Škoda se v poslední době daří a firma nehodlá usnout na vavřínech. V pondělí 8. září na autosalonu IAA Mnichov 2025 odhalí koncept Škoda Vision O, který se během následujícího roku či dvou přetaví v elektrické kombi, praktický vůz pro každý den. Vždyť také O v názvu jasně odkazuje na úspěšnou Octavii Combi.
Novinka, která z Vision O vzejde, nemá Octavii nahradit, ale stát se její elektrickou alternativou. Mimochodem kombi je mezi elektromobily docela vzácný jev, a tak Škoda vedle svých SUV Elroq a Enyaq nabídne zákazníkům něco výjimečného. S Elroqem a Enyaqem bude Vision O sdílet společný designový jazyk Modern Solid.
Takhle nás Škoda dráždí. Koncem července ukázala siluetu.
V půlce Srpna přidává další kontury…
…a dokonce i krátké video:
Chystané elektrické kombi pravděpodobně využije novou platformu SSP, která se na rozdíl od současné architektury MEB (Elroq a Enyaq) lépe hodí pro vozy s nižší světlostí i karoserií. Dostane ji také elektrická alternativa Volkswagenu Golf.