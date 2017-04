Škoda Vision E: Český elektromobil, který umí řídit sám

Škoda Auto v oficiálně představila elektromobil Vision E. Jedná se o vozidlo kategorie SUV-kupé poháněné čistě elektromotory. Takto vypadá budoucnost.

Auto se v této podobě nezačne hned nabízet, jedná se o koncept, ale podle plánu by měla z Mladé Boleslavy již za dva roky vyjet první škodovka typu plug-in hybrid, tedy s dobíjecím hybridním pohonem, a v roce 2025 už se počítá s tím, že by v nabídce bylo pět plně elektrických modelů. To je už za osm let! Dá se očekávat, že některý z těchto plánovaných modelů bude vycházet právě z konceptu Vision E. Ten si prohlédněte v bohaté fotogalerii.

Fotografie zajistili kolegové z redakce Auto.cz, kteří jsou přímo na místě. Jejich první postřehy si můžete poslechnout zde.