Škoda Vision 7S přišla o boční zrcátka i ikonické logo. Zato má domácí kino, magnety a kameru u autosedačky

Koncept Škody Vision 7S se už z rýsovacích prken přesunul blíže k reálné výrobě. Mladoboleslavská automobilka včera představila další fázi svého vysněného sedmimístného elektrického SUV, na němž zkouší hromadu novinek včetně změny identity.

Škoda po letech opět mění logo. Okřídlený šíp bude zase plošší, aby se lépe vyjímal v marketingových materiálech, na čele vozu už ale zůstane pouze samotný nápis.

Vision 7S disponuje 89kWh akumulátorem s dojezdem až 600 km v režimu WLTP a 200kW nabíjením. Má 22" kola a s délkou přes pět metrů půjde o největší škodovku překonávající i Kodiaq. A také první s matnou barvou karoserie, minimálně tedy v novodobé historii.

Přední i zadní LED světlomety mají velmi úzký téčkový profil. Škoda využila recyklované staré pneumatiky pro výrobu obou nárazníků i podběhů kol. Na škodovku je nezvyklá také maska. Vepředu je sedm vertikálních otvorů pro přívod vzduchu připomínající spíš jeepy. V tom prostředním je výrazný oranžový prvek (najdeme jej i vzadu). Slouží jako háček, kterým lze zvenčí přerušit tok vysokého napětí ve voze.

Nemá zrcátka ani kruhový volant

Futuristicky působí téměř celouzavřené ráfky a hlavně úzká boční zrcátka, která vlastně ani nejsou zrcátka, ale jen kamerky v držáku vysílající obraz do displeje v kabině. Virtuální zrcátka už do elektromobilů nasadily mj. Audi e-tron, Lexus ES nebo Honda e.



Vision 7S má nezrcátko

Futuristický „gimmick“ je vidět i v interiéru, který připomíná spíš vesmírnou loď. Škoda zde ukazuje zploštělý volant, který sice působí efektně a hodí se do formulí, ale běžně při zatáčení má klasický kruh praktičtější tvar. Zajímavá jsou rolovací kolečka s haptickou odezvou pro ovládání funkcí vozu.

Že se Škoda nechce spoléhat jen na displeje, ukazují i tři velké kruhové ovladače ve středovém panelu. Dva krajní mají sloužit pro klimatizaci, prostřední pak například procházení funkcí infotainmentu nebo přibližování mapy. Na nimi se nachází velký dotykový displej, který lze otočit na výšku i šířku. Jeden velký displej pak samozřejmě najdeme i v místě přístrojové desky.

Režim pro více místa

Užitečnou vychytávkou jsou dva režimy Jízda a Relax. První je standardní určený pro… jízdu. Druhý pak lze využít hlavně při čekání na nabíjecí stanici. Celý čelní panel se zasune více dopředu a přední sedačky lehce sklopí dozadu a natočí se trochu dovnitř, takže na místech řidiče i spolujezdce bude více místa. Infotainment displej se pak natočí na šířku, aby se na něm daly lépe sledovat filmy.

Dětská autosedačka se nachází uprostřed mezi první a druhou řadou sedadel a je otočená proti směru jízdy. Pro dítě je to prý nejbezpečnější prostoru. A aby rodiče na ratolest viděli, zezadu jej bude snímat kamera.



Kamera sledující dětskou autosedačku

Škoda přidala i několik simply clever prvků. Na několika místech – pod loketní opěrkou vepředu nebo zezadu na sedadlech – jsou magnetické plochy pro uchycení mobilu nebo lahve s pitím. Ventilátory nemusí jen přímo foukat, ale mají i difuzní režim. Na palubní desce je uprostřed výrazný krystal, který svítí různými barvami tak, aby indikoval stav nabití (a bylo to vidět i z venčí).

Nutno připomenout, že Vision 7S je pořád jen koncept, který se zatím nebude sériově vyrábět. Škoda včera zdůraznila, že do konce roku 2026 uvede tři nové elektromobily a z Visionu by některý z nich mohl vycházet. Firma v příštích pěti letech investuje do elektromobility 5,6 miliardy eur a dalších 700 milionů pak do digitalizace.

Bližší informace o nové škodovce najdete na na Auto.cz.