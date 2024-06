Skunk Works předvedli první snímek převratného leteckého tankeru NGAS

Velmi utajovaný a paradoxně také velmi slavný program pokročilých projektů Skunk Works, původně založený v době 2. světové války, slouží společnosti Lockheed Martin k vývoji a testování nových a často dost exotických letounů všeho druhu. Když na to ale přijde, mohou vyvíjet i kosmoplány, stealth čluny nebo třeba fúzní reaktory.

Nedávno „Skunci“ vypustili na veřejnost první snímky futuristického tankovacího letounu NGAS. Počítají s tím, že by zajišťoval palivo pro letouny v blízkosti bojových zón někdy ve 40tých letech.



Zatím jediný zveřejněný obrázek NGAS.

Současná americká administrativa hodně tlačí na vývoj nových tankovacích letounů, které by nahradily stárnoucí flotilu Boeing KC-135 Stratotanker. Ty jsou klíčové pro letecké operace USA i jejich spojenců, zásadně prodlužují dosah od základen.

Právě díky Stratotankerům se bombardéry Boeing B-52 Stratofortress mohou dostat kamkoliv na světě. Díky nim se mohly britské bombardéry Avro Vulcan zapojit do Války o Falklandy, vzlétnout z jižní Anglie, uskutečnit nejdelší misi v historii RAF, zaútočit na letiště hlavního města Port Stanley na Falklandských ostrovech a přispět k britskému vítězství.

Jen tankovací letoun, nebo víceúčelová platforma?

Vzhledem ke zhoršující se situaci v Pacifiku nelze vyloučit velký konflikt s Čínou, kde by byly západní bojové letouny v ještě obtížnější pozici. Byly by zcela závislé na tankerech a tankery by navíc musely operovat nepříjemně blízko oblastem bojů. Chtělo by to nový typ tankovacího letounu.

Jak je u Skunk Works zvykem, dostupných informací je poskrovnu. Na obrázku je patrné, že ve srovnání se současnými americkými tankery jde o menší a obratnější letoun, který by mohl uvést relativně velké množství paliva. Futuristický design napovídá, že i tanker by měl být stealth, s podstatně omezenou radarovou i tepelnou stopou.

Zobrazení kokpitu ukazuje na dvojčlennou posádku, zatímco tankování paliva by mělo být vysoce automatizované, takže by nebyl nutný další operátor. Podle otvoru pro tankování na svrchní straně tankeru se zdá, že i NGAS by si mohl doplňovat palivo za letu, což by přišlo vhod na velmi dlouhých misích.

Koncept letounu NGAS také naznačuje, že by ve skutečnosti mohlo jít o víceúčelovou platformu. Kromě tankování paliva by se takové stroje mohly používat jako průzkumné či velitelské letouny nebo i jako mateřské letouny (arsenal ships) pro rakety a hejna dronů.