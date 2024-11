Skunk Works vyvíjejí pozoruhodný vysoce autonomní tankovací letoun NGAS

Dnešní bojové letouny dovedou neuvěřitelné věci. Jsou velmi výkonné, mají k dispozici celou škálu pokročilých přístrojů, stejně jako účinné zbraňové systémy. Stále je ale svazuje zásadní omezení v podobě zásoby paliva. Aby mohly bojové letouny operovat na větší vzdálenosti, musí je podporovat tankovací letouny, které jim za letu doplňují palivo.

Tankovací letouny získaly doslova strategický význam. Zároveň jsou ale velmi zranitelné, v podstatě jde o létající nádrže s vysoce explozivním palivem, na kterých sedí lidská posádka. Legendární divize společnosti Lockheed Martin pro pokročilé projekty Skunk Works vyvíjí masivní autonomní tankovací letoun, který by mohl operovat bez lidských pilotů na palubě.

Jak je v podobných případech obvyklé, informací o tomto systému Next Generation Aerial Refueling System (NGAS) je k dispozici jen poskrovnu. Lockheed Martin před pár dny zveřejnil novou ilustraci, na které budoucí tanker NGAS doplňuje palivo za letu dvěma bojovým letounům.

Lockheed Martin představil koncept NGAS už na loňském (2023) setkání asociace logistických vojenských letounů Airlift/Tanker Association, kde ale nevzbudil příliš velkou pozornost. Nově publikovaná ilustrace ukazuje, že Lockheed Martin berou vývoj autonomního tankeru vážně. Experti navíc mohou číst nápovědy, které tato ilustrace obsahuje, a odhadovat díky nim možnosti systému NGAS.

Autonomní i pilotované

Tankery NGAS by měly alespoň zčásti nahradit stávající americké tankovací letouny Boeing KC-135 Stratotanker, a také novější Boeing KC-46 Pegasus. Podstatou výhodou letounů NGAS by měla být autonomie značného stupně, a také o něco menší velikost, což by jim mělo umožnit operovat z menších letišť.

Zveřejněná ilustrace ukazuje výrazný stealth design a naznačuje, že by stroje NGAS mohly být jak autonomní, tak i v případě potřeby pilotované, což potvrzuje i Lockheed Martin. Není jasné, kolik by měl mít NGAS motorů, ale vojenští vývojáři obecně preferují spíše vyšší počet, což zvyšuje šanci takových letounů na přežití v náročných podmínkách.

Americké letectvo plánuje, že by tankery NGAS měly nastoupit do služby v roce 2040. Je ale možné, že napnutý rozpočet Pentagonu a bouřlivá doba plná nejistoty povedou ke zpoždění nebo možná i ke zrušení projektu. Příští roky napoví, jaký bude osud autonomních tankerů NGAS.