Slavný astrofyzik zkritizoval Muskovy plány na kolonizaci Marsu. CEO SpaceX naštvaně zareagoval

Slavný astrofyzik Neil deGrasse Tyson se během debaty s Billem Maherem vyjádřil k plánům Elona Muska na kolonizaci Marsu. Podle Neilova názoru by k jejich realizaci bylo zapotřebí, aby americká vláda nejprve usoudila, že z geopolitického hlediska je něco takového v jejím zájmu.

„Ale věřím, že zvolený prezident Trump se o Mars zajímá, takže za pár měsíců bychom možná mohli mít další rozhovor. Každopádně v určitém okamžiku za to někdo musí zaplatit a jen mít o něco zájem není totéž jako chtít za to platit,“ dodal.

Tyson rovněž upozornil na to, že myšlenka cesty na Mars je problematická i z finančního hlediska, kdy pro venture kapitalisty představuje hotovou noční můru. „Vedlo by to k umírání lidí, stálo to 1 bilion dolarů a návratnost investice by byla nulová,“ poznamenal.

Muska tyto názory pochopitelně příliš nepotěšily a rozhodl se na ně zareagovat na sociální síti X (dříve Twitter). „Páni, oni to opravdu nechápou. Mars je rozhodující pro dlouhodobé přežití vědomí,“ napsal. „Také nebudu žádat o peníze žádné venture kapitalisty. Uvědomuji si, že jako investice to nedává smysl. Proto shromažďuji zdroje.“

CEO SpaceX nakonec ztratil nervy a za skutečný problém označil to, že Neil byl svého času v rámci kampaně #MeToo obviněn z obtěžujícího chování, načež se „rozhodl plazit se k woke“.

„Můžete se vyhnout zrušení, pokud budete prosit o odpuštění a prosazovat jejich nesmyslnou ideologii,“ zuřil.