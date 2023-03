Slavný harvardský fyzik je připraven vyzvednout trosky údajného mimozemského artefaktu. Jeho expedice dostala zelenou

Jak jsme vás již informovali, harvardský fyzik Avi Loeb chce ze dna Pacifiku vyzvednut pozůstatky tělesa, které považuje za mimozemský artefakt. Nyní oznámil, že jeho expedice dostala zelenou.

„Máme loď. Máme tým snů, včetně některých z nejzkušenějších a nejkvalifikovanějších profesionálů v oblasti oceánských expedicí. Máme kompletní konstrukční a výrobní plány pro požadované saně, magnety, sběrné sítě a hmotnostní spektrometr,“ uvedl mj. na svých webových stránkách.

Badatelé se konkrétně zajímají o meteorit označený jako CNEOS1 2014-01-08, což je podle všeho jeden z mála mezihvězdných objektů, které byly dosud pozorovány ve Sluneční soustavě.

„Mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy!“

Předběžná analýza naznačila, že CNEOS1 2014-01-08 je tvrdší a tužší než jakýkoliv z téměř 300 meteoritů evidovaných v katalogu Center for Near Earth Object Studies. A přesně to je jeden z hlavních důvodů, proč by se podle Loeba ve skutečnosti mohlo jednat o mimozemskou sondu.

Problém spočívá v tom, že CNEOS1 2014-01-08 se při vstupu do naší atmosféry rozpadl na drobné kousky, které nyní bude zapotřebí složitě hledat a shromažďovat pomocí výše zmíněných sání vybavených magnety, kamerami a světly.

„Existuje šance, že tento postup selže. Mimořádná tvrzení však vyžadují mimořádné důkazy,“ konstatoval Loeb v rozhovoru pro The Daily Beast.