Sledovat cholesterol nestačí. Krevní test umí předpovědět riziko srdečního onemocnění až 30 let dopředu

Nový přístup k rutinnímu krevnímu testu může pomoci předpovídat riziko vzniku srdečního onemocnění až 30 let dopředu. Zatímco tradičně lékaři hodnotí riziko kardiovaskulárních onemocnění u pacientů na základě krevního testu, který se zaměřuje především na hladinu cholesterolu, konkrétně na LDL (známý jako „špatný“ cholesterol), nejnovější výzkum ukazuje, že je nutné sledovat i další parametry.

Soustředěním se pouze na LDL cholesterol lékaři opomíjejí důležité a často skryté rizikové faktory. V novém výzkumu byly kromě LDL cholesterolu zahrnuty i další biomarkery – Lipoprotein (a) a C-reaktivní protein (CRP), které mohou významně přispět k předpovědi rizika srdečních onemocnění​.

Lipoprotein (a) a C-reaktivní protein

Lipoprotein (a) neboli Lp(a) je typ tuku v krvi, který je geneticky podmíněný, což znamená, že jeho hladina je převážně určena dědičností a není výrazně ovlivnitelná dietou nebo cvičením, jako je tomu u jiných typů cholesterolu. Vysoké hladiny Lp(a) jsou spojeny se zvýšeným rizikem vzniku srdečních onemocnění, jako je ateroskleróza, infarkt myokardu a mrtvice.

Druhým biomarkerem je C-reaktivní protein (CRP), který produkují játra v reakci na zánět v těle. CRP se obvykle používá jako marker zánětu a zvýšené hladiny mohou naznačovat přítomnost zánětlivého procesu. Zánět hraje klíčovou roli v rozvoji aterosklerózy, kdy může vést k destabilizaci plaků v tepnách a jejich následnému prasknutí, což může způsobit srdeční infarkt nebo mrtvici.

„Máme další biomarkery, které nám ukazují různé biologické problémy, které mohou mít naši pacienti, u nichž se pravděpodobně rozvine kardiovaskulární onemocnění,“ uvedl hlavní autor studie Paul Ridker, který působí jako ředitel Centra pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v Brigham and Women’s Hospital v Bostonu​.

Nové biomarkery poskytují důležité informace, které mohou odhalit skryté rizikové faktory, jež tradiční testy zaměřené pouze na cholesterol nemusí zachytit. Díky tomu mohou lékaři lépe předpovídat, u kterých pacientů se v budoucnosti pravděpodobně vyvine nějaké srdeční onemocnění, a přizpůsobit tomu preventivní péči.

Jak probíhal výzkum

Vědci analyzovali data od téměř 30 000 amerických žen zahrnutých do studie Women’s Health Study. Průměrný věk v době, kdy se do studie zapojily, byl 55 let. Všechny účastnice podstoupily na začátku krevní testy, které měřily hladiny LDL cholesterolu, lipoproteinu (a) a C-reaktivního proteinu (CRP). Tato data pak pomohla určit, jak tyto biomarkery společně ovlivňují riziko vzniku srdečních onemocnění.

Během třicetiletého období mělo zhruba 13 % účastnic, tedy přibližně 3 600 žen, buď srdeční infarkt, mrtvici, musely podstoupit operaci kvůli zúženým nebo zablokovaným tepnám, nebo zemřely na nějaké kardiovaskulární onemocnění.

Měření, ať už jednotlivě nebo v kombinaci, se podle studie ukázala jako spolehlivé ukazatele zdravotního stavu srdce žen v průběhu následujících tří dekád. Ženy s nejvyššími hladinami LDL cholesterolu měly o 36 % vyšší riziko vzniku srdečních onemocnění ve srovnání s těmi, které měly nejnižší hladiny. Nejvyšší hladiny Lp(a) byly spojeny se zvýšením rizika o 33 %, a ženy s nejvyššími hladinami C-reaktivního proteinu (CRP) měly o 70 % vyšší riziko srdečních chorob.

Když byly všechny tři biomarkery – LDL cholesterol, lipoprotein(a) a C-reaktivní protein – zkoumány společně, pak ženy s nejvyššími hladinami těchto ukazatelů měly 1,5× vyšší pravděpodobnost mrtvice a více než trojnásobně vyšší pravděpodobnost rozvoje koronárního onemocnění srdce během následujících 30 let ve srovnání s ženami s nejnižšími hladinami​.

Důležité údaje pro prevenci

Každý z těchto markerů byl již dříve spojován se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění a podle Ridkera každý z nich odráží různé biologické procesy. „Říkají nám, proč je někdo vlastně ohrožen,“ vysvětluje. To znamená, že každý marker přispívá k lepšímu pochopení toho, proč se u některých lidí vyvine srdeční choroba.

Ačkoli byl výzkum proveden na ženách, Ridker uvedl, že výsledky se velmi pravděpodobně dají aplikovat i na muže. Přesto však bylo záměrem zaměřit se právě na ženy. Ridker zdůraznil, že srdeční onemocnění je z velké části preventabilní, ale ženy bývají často nedostatečně léčeny a jejich problémy jsou méně často diagnostikovány.

Tato zjištění podtrhují důležitost sledování těchto biomarkerů, neboť mohou poskytnout důležité informace pro predikci a prevenci srdečních onemocnění u žen. Umožňují lékařům cíleněji zaměřit preventivní péči na ty, kteří jsou nejvíce ohroženi, a zasáhnout dříve, než dojde k rozvoji vážných zdravotních problémů.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány 31. srpna v odborném časopise New England Journal of Medicine. Jedná se o jeden z nejprestižnějších lékařských časopisů na světě, jehož přísný recenzní proces zajišťuje, že publikované články jsou vědecky přesné a mají vysokou kvalitu. Výsledky této studie byly také prezentovány v sobotu 31. srpna na Evropském kardiologickém kongresu, který se konal v Londýně.

Zdroje: nejm.org, nbcnews.com, edition.cnn.com, nih.gov.