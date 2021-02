Sledujte další starty raket Falcon 9 se satelity Starlink

Na dnešní den jsou naplánovany hned dva další starty raket Falcon 9 od společnosti SpaceX. Ty na orbitu vynese osmnáctou a sedmnáctou várku satelitů Starlink (60 + 60 kusů).

I tentokrát se první stupně raket budou snažit přistát na mořské plošině a nejspíš se dočkáme také pokusů o zachycení obou částí jejich aerodynamických krytů.

Nejzajímavější ovšem je, že kvůli neustálým odkladům došlo k tomu, že mise Starlink 1-18 časově „předběhla“ misi Starlink 1-17. A protože SpaceX se rozhodla 1-18 neposouvat, mise proběhnou v opačném pořadí: nejprve Starlink 1-18 a teprve potom Starlink 1-17.

Na serveru Space Launch Now mají obě mise aktuální status „Go for Launch“. Živý přenos Starlink 1-18 s českým komentářem Dušana Majera by měl předběžně začít v 7:05 hodin našeho času:

Přenos Starlink 1-17 by pak mělo být možné sledovat od 11:20 hodin našeho času: