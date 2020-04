Sledujte online, jak se vesmírná loď Progress připojí k ISS. Doveze nové zásoby

Zásobování Mezinárodní kosmické stanice pokračuje bez ohledu na aktuální situaci kolem koronaviru. Na kazašském kosmodromu Bajkonur již stojí nosná raketa Sojuz 2-1a, která by měla v sobotu ve 3:51 našeho času odstartovat k obloze. Pod jejím aerodynamickým krytem se ukrývá bezpilotní nákladní loď Progress MS-14, která veze zásoby na ISS. Pokud nespíte, můžete sledovat akci online s českým komentářem:

Stream přináší Mall.TV a pořad Vesmírné starty

Loď poletí po takzvaném superrychlém letovém profilu. Při běžném letovém profilu uplynou od startu do připojení ke stanici dva dny. Před lety začali Rusové používat u svých lodí Progress takzvaný rychlý letový profil, který umožnil spojení pouhých šest hodin po startu a který dnes používají i pilotované lodě Sojuz. Superrychlý letový profil, který se tentokrát použije, je logicky ještě rychlejší - od startu do připojení ke stanici uplynou pouhé tři hodiny a nějaké drobné. Ke spojení Progressu MS-14 se staničním modulem Zvezda by mělo dojít v 7:14 našeho času. Připojení můžete sledovat zde:

Loď ve svých útrobách doveze na stanici zhruba 2,8 tuny nákladu. Zhruba 1350 kg připadá na suchý náklad, což je jídlo, medicínské prostředky, sanitární a hygienické potřeby, nebo vybavení pro staniční systémy. Dalších 700 kilogramů pak připadá na pohonné látky, které budou z lodi přečerpány do staničních nádrží pro případné korekce oběžné dráhy. Dále Progress nese 420 kilogramů vody a něco kolem 50 kilogramů stlačeného vzduchu pro doplnění atmosféry stanice.

Tato loď zůstane u stanice téměř do konce roku 2020 - po oddělení od ISS provede brzdící zážeh a shoří v atmosféře nad Pacifikem.