Sledujte start rakety Falcon 9 s další várkou satelitů Starlink

Na dnešní den, tzn. středu 7. dubna, je předběžně naplánovaný další start rakety Falcon 9 se satelity Starlink. Konkrétně půjde již o třiadvacátou várku.

První stupeň rakety – B1058.7 – bude použit posedmé. Podle dostupných informací by se mohlo jednat o druhé nejrychlejší znovupoužití za celou dobu existence SpaceX.

Diváci budou mj. svědky pokusu o přistání B1058.7 na plovoucí plošině „Of Course I Still Love You“ v Atlantiku. Muskova společnost nejspíš bude chtít zachránit také aerodynamické kryty – předpokládá se, že dopadnou do oceánu a následně je vyloví loď Shelia Bordelon.

Pokud chcete tuto zajímavou událost sledovat, živý přenos s českým komentářem Dušana Majera by měl začít v 18:20 hodin našeho času (datum i čas se pochopitelně mohou ještě změnit).

Titulní ilustrační foto: Official SpaceX Photos, CC BY-NC 2.0